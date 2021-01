Come diceva il saggio: “Ricordati che nella vita due sole cose sono sicure: invecchiare e pagare le tasse”. Nessuna delle due ci procura particolari emozioni positive, ma dobbiamo comunque affrontarle entrambe. Lasciando da parte il discorso tasse, occupiamoci invece, come facciamo spesso su queste colonne, di come invecchiare rimanendo comunque in salute. In questo articolo vedremo assieme ai nostri Esperti gli alimenti che contrastano la cataratta, indice di invecchiamento. Oltre a capire esattamente cos’è e come si forma.

Caratteristiche della cataratta

Prima di capire quali sono gli alimenti che contrastano la cataratta, veniamone le cause e la formazione. La cataratta è un fenomeno naturale di invecchiamento del nostro cristallino. Ossia di quella lente che possediamo dalla nascita negli occhi e ci permette di focalizzare le immagini sulla retina. Quando questo cristallino si opacizza e ci accorgiamo di perdere intensità e qualità dei colori che ci circondano, sta insorgendo la cataratta. Con relativo processo di peggioramento della vista.

Quando inizia a formarsi

Se non abbiamo tare ereditarie, malattie congenite o diabete che possono anticipare la cataratta, la sua formazione inizia tra i 45 e i 50 anni. E, il primo sintomo che la accompagna è la presbiopia: quando cioè, iniziamo a vedere male da vicino e meno nitido al buio. Esistono anche dei sintomi abbastanza chiari che ci fanno capire l’arrivo della cataratta:

maggiore sensibilità alle luci forti e sensazione di abbagliamento;

difficoltà a guidare di notte;

fatica a leggere.

Ovviamente sarà la visita oculistica a spiegarci come intervenire, affidandoci a degli specialisti. Ma, esistono dei cibi che prevengono l’insorgere della cataratta.

Gli alimenti che contrastano la cataratta

Ci sono dei cibi, che portiamo sulle nostre tavole anche quotidianamente che possiedono la luteina, che potremmo definire sostanza killer della cataratta. Attenzione, non possono eliminarla, ma aiutare a ridurne comunque la formazione. Oltre, ovviamente, a fare bene più in generale alla nostra salute. Questi alimenti sono:

spinaci;

cavoli e broccoli;

kiwi;

lattuga;

peperoni e peperoni;

legumi e cereali;

latte e uova.

