La Polizia di Stato è pronta ad accogliere 1000 Vice Ispettori. Il bando è aperto ai diplomati ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 100 del 29 dicembre 2020.

Trattandosi di concorso per una pubblica amministrazione ormai vigono le nuove regole. Come fare quindi per candidarsi a questo interessante concorso in Polizia da 1000 posti? Occorre autenticarsi con lo SPID o con la Carte di Identità Elettronica. Inoltre le amministrazioni non inviano più comunicazioni a pagamento. Quindi niente raccomandate, ma solo comunicazione via PEC. Ogni candidato dovrà munirsi di un indirizzo PEC per tempo.

Suggeriamo anche di consultare per tempo il programma del concorso per arrivare ben preparati. Infatti il bando è aperto anche ai civili, ma 167 posti sono riservati ai Sovrintendenti già in ruolo ed ai parenti di membri delle Forze Armate cadute per causa di servizio. Per candidarsi occorre essere cittadini italiani con non più di 28 anni di età.

Interessante concorso in Polizia da 1000 posti

Coloro che hanno prestato servizio militare possono accedere anche se hanno tre anni di più. Addirittura gli impiegati civili dell’amministrazione dello Stato possono accedere fino a 33 anni compiuti.

Le domande di ammissione vanno presentate sul sito della Polizia di Stato. Il concorso si compone di ben 6 prove. Si parte con la prova preselettiva a quiz, solo se i candidati iscritti saranno più di 5 mila.

Trattandosi di ingresso nelle Forze Armate c’è anche una prova fisica, con corsa, salto in alto e piegamenti. Seguono i test psico fisici e quelli attitudinali mediante test psicologico e colloquio.

La prova scritta consiste nel redigere un tema su argomenti relativi al diritto penale ed elementi di diritto costituzionale.

La prova orale, l’ultima, ha carattere piuttosto ampio. Infatti le materie previste sono nozioni di diritto civile, diritto amministrativo, lingua inglese ed informatica. Non mancheranno domande sulle medesime materie oggetto della prova scritta.