Nel mese di ottobre le ricerche sono intasate da parole importanti: “manutenzione degli infissi”, ad esempio. Che siano infissi per porte o per finestre in legno, PVC o in alluminio, in questo periodo le persone cercano molto di più come fare questa cosa a casa ma non sempre riescono a trovare una risposta immediata. Come si fa la manutenzione degli infissi? Come pulirli?

Oggi scopriamo la soluzione a questo problema, passando da cosa si intende per manutenzione ordinaria degli infissi a come fare il trattamento anche per infissi rovinati. Ecco, quindi, il modo per fare la manutenzione per gli infissi di legno o alluminio per non far entrare il vento dagli spifferi quando fa freddo.

Come si fa la manutenzione degli infissi in legno o alluminio

A ottobre è importante fare la manutenzione degli infissi in legno e in alluminio. Seppur non richiedono forti interventi, data la qualità alta dei materiali, dovremo fare delle piccole operazioni di pulizia. Questi materiali richiedono una pulizia costante nei cambi di stagione.

In particolare, il legno si rinfresca pulendo la superficie con l’acqua. Le incrostazioni più persistenti si possono togliere a mano con un panno umido semplicemente strofinando con molta pressione.

Gli infissi in alluminio si puliscono con cautela poiché le superfici e i telai di questo tipo sono delicati. Per non danneggiare il materiale e fare una corretta manutenzione si suggerisce di pulire strofinando con un panno morbido e di aggiungere il bicarbonato all’acqua.

Esistono anche delle soluzioni detergenti economiche e funzionanti per proteggere gli infissi non solo durante la manutenzione di ottobre e stagionale. Un esempio è il preparato di aceto e olio di oliva, ecologico e naturale.

Come trattare in modo ordinario

Cosa si intende per manutenzione ordinaria degli infissi? Questa parte importante della casa ha bisogno di una certa manutenzione costante nel tempo, altrimenti può entrare il freddo nelle abitazioni. Per questo motivo è necessario trattare gli infissi di ogni materiale. A partire dal legno fino all’alluminio. Questa procedura consiste nel pulire le macchie con panno inumidito da acqua calda almeno una volta ogni mese.

Generalmente, oltre a pulire, rientra nella manutenzione ordinaria degli infissi anche la sostituzione di alcuni elementi, come per esempio di un’anta o di una vetrata rotta. Nella manutenzione degli infissi è inclusa un’altra attività: impregnare le finestre e i balconi. Si tratta di un procedimento semplice. Prima si elimina lo sporco, poi bisogna asciugare il materiale. Successivamente, si procede con l’impregnante e con il trattamento. Si può applicare con la spugna stendendo la vernice nella stessa direzione.

