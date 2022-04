Il loro profumo è inconfondibile e il sapore delizioso rapisce tutti in un attimo. Stiamo parlando delle fragole, che sono tra i frutti più gustosi e amati. Passeggiando nei mercati cittadini e osservando le vetrine dei negozi ortofrutticoli, possiamo già vedere le prime della stagione. Questo frutto, che caratterizza il mese di maggio, può essere coltivato senza fatica anche in casa. Chi di noi non ha mai sognato di poter coltivare le proprie fragole e coglierle direttamente dalla pianta? Avere qualche pianta di fragola può farci risparmiare sul costo della spesa, poiché, in media, un chilo di questo frutto può superare i 6 euro. Oggi vogliamo spiegare che è davvero molto semplice coltivare questo frutto in vaso. Anche se abbiamo a disposizione soltanto balconi e terrazzi, con le giuste accortezze le nostre piante possono produrre molti frutti.

Come coltivare facilmente le fragole in vaso sul balcone o in terrazzo più un trucco degli esperti per produrre molti frutti

I periodi migliori per la messa a dimora di questo frutto sono la primavera e la fine dell’estate. Partiamo dalla scelta del vaso. La terracotta è il materiale ideale perché è poroso e protegge la pianta sia dal caldo, sia dal freddo. Scegliamo un vaso profondo almeno 15 centimetri, in modo che la pianta abbia lo spazio necessario per svilupparsi. Infine, assicuriamoci che il vaso abbia qualche foro di scolo sul fondo. Scegliamo un terriccio di qualità che sia leggero e leggermente acido, con un pH compreso tra 5,5 e 6,5. Dopodiché, creiamo un buon drenaggio. Dunque, mettiamo uno strato di ghiaia sul fondo e sopra il terriccio.

Successivamente aggiungiamo al terriccio altra ghiaia, terriccio di foglie e del letame maturo. In questo modo, la pianta crescerà sana, forte e rigogliosa. Prima di mettere a dimora la pianta, rimuoviamo eventuali parti secche e liberiamo il colletto. Pratichiamo dei tagli negli angoli in basso del panetto con una forbice pulita e sterilizzata. In questo modo, le radici potranno svilupparsi liberamente. Terminiamo posizionando la pianta in modo che il panetto di terra sia completamente coperto.

Dopo la messa a dimora

Le fragole crescono bene in posizione di mezz’ombra, in cui ricevono sole soltanto per una parte della giornata. Dopo averle piantate, hanno bisogno di un apporto maggiore di acqua, che con il tempo potremo diminuire. In ogni caso, annaffiamole regolarmente ma senza esagerare con le quantità, perché i ristagni potrebbero nuocere alla pianta. Se vogliamo annaffiare meno le fragole e limitare la crescita delle infestanti, possiamo creare uno strato di pacciamatura usando della paglia.

Per avere tante fragole

Abbiamo visto come coltivare facilmente le fragole in vaso, ma se vogliamo che producano molti frutti possiamo usare del concime. Facciamolo ad inizio stagione per aiutarle a produrre i frutti e prima del riposo vegetativo. I più adatti alle fragole sono il macerato di ortica, le alghe e la camomilla. Le alghe e le ortiche dovranno riposare per 3 settimane, per poi filtrarle e diluirle con acqua. Invece, l’infuso di camomilla va aggiunto al compost di terriccio e scarti alimentari. Questi semplici metodi aiuteranno la pianta di fragole a produrre molti frutti.

Approfondimento

