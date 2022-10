Come allontanare e prevenire la presenza dei serpenti in giardino e orto

In alcuni periodi dell’anno è possibile notare la presenza di serpenti nel proprio orto o giardino. Ancor più se si vive in zone di campagna o di montagna, un habitat amato da questi animali. Nasce così l’esigenza di allontanarli dal nostro giardino e di conseguenza anche da casa.

Serpenti pericolosi in Italia e dove vivono

In effetti quando si pensa ai serpenti, in Italia il pensiero va subito alle vipere. Non a torto, perché è l’unico serpente velenoso presente nella nostra penisola, rispetto alle altre 20 specie che vi abitano. Di vipere in Italia ve ne sono di 5 specie, mentre gli altri sono serpenti innocui per l’uomo e non creano minaccia.

Le vipere diffuse in Italia sono la vipera comune, la vipera dell’Orsini, il marasso, la vipera dei Walser e la vipera dal corno. Molti le temono per il loro morso. Eppure, bisogna sapere che se la vipera morde, ciò non significa che debba iniettare per forza il veleno. Sembra che per circa la metà delle volte che lo fa, infatti, non inietta il veleno. La vipera inoltre morde solo se infastidita, o perché ci siamo entrati in contatto senza accorgercene. In Sardegna non ci sono vipere, mentre quella comune è diffusa in tutta Italia. In ogni caso vediamo come allontanare e prevenire la presenza dei serpenti nei nostri orti e giardini. Prima però scopriamo alcune interessanti caratteristiche di questi rettili.

Il periodo dei serpenti e la loro utilità

I serpenti sono in giro soprattutto nel periodo estivo e anche un po’ in autunno e comunque quando le temperature sono ancora accettabili. Amano il sole perché animali a sangue freddo e fanno il cosiddetto sunning. Poi con l’autunno cominciano a cercare un rifugio sotto le radici di un albero, dei sassi o delle gallerie nel terreno, ed entrano in letargo.

In genere i serpenti non frequentano luoghi dove c’è passaggio di esseri umani. Tuttavia in alcune zone dell’orto o del giardino poco frequentate, potrebbero farsi presente. Cercano degli animali da cacciare, come rane, topi, scarafaggi o cavallette. Spesso si tratta di bisce o altri serpenti innocui.

Prevenire la presenza dei serpenti

Se si considera la loro presenza sgradita meglio tenere in ordine orto e giardino. Bisogna eliminare i cumuli di foglie, la pacciamatura, tronchetti d’albero accatastati, rametti messi alla rinfusa e cose simili. Altro lavoro importante da fare è tagliare l’erba e tenere d’occhio tutte quelle piante, che crescono basse e folte. I serpenti amano muoversi senza essere visti.

Quali piante attirano i serpenti

Non ci sono piante particolari che attirano i serpenti o li respingono. Tuttavia è più facile trovare dei serpenti lì dove in genere si incontrano le sue vittime. Ad esempio il serpente che mangia i topi è più facile trovarlo nei pressi degli alberi da frutto. I topi amano le sostanze zuccherine e mele, pere e altri frutti che ne contengono. È possibile allora incontrare dei serpenti a caccia di topi in queste zone dell’orto.

Come allontanare e prevenire la presenza dei serpenti in modo naturale

Bisognerebbe pensare, prima di eliminare questi rettili, se convenga farlo. In fondo arrivano nel giardino in cerca di cibo. Se vi sono, significa che quel cibo è lì. Si tratta di topi o cavallette, potrebbe rivelarsi utile la loro presenza. In ogni caso per allontanarli bisognerebbe ripulire a dovere il giardino e tagliare l’erba, questa è già un’ottima prevenzione. Anche la presenza di un gatto lo è. Perché allontana i topi, cacciati dai serpenti, per cui questi non avrebbero più motivo d’esserci. Nello stesso tempo può cacciare i serpenti più piccoli.

Per allontanare un serpente basta semplicemente battere qualcosa al suolo, che provochi vibrazioni. I serpenti, infatti, sono sensibili ai rumori e alle vibrazioni che questi emettono. Potrebbe essere il bastone da passeggio, se si stesse facendo una passeggiata. Oppure la vanga se si stesse lavorando il suolo.

Se invece si notasse la presenza di diversi serpenti, allora meglio rivolgersi a del personale specializzato.

Cosa non fare con i serpenti

Bisogna in ogni modo evitare l’attacco diretto. In genere un serpente va via da solo, se avverte la presenza umana. Così mentre si passeggia e si nota un serpente attraversare il sentiero, basta fermarsi, e lasciar passare l’animale. Se invece lo si aggredisce, o perché si vuole scacciare via dal proprio giardino, o per paura sul sentiero, ne provocheremmo la reazione. Si ratta di animali dai riflessi molto veloci e che sono abili cacciatori a loro volta.

