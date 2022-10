10 idee per affrontare l’autunno e come riciclare e fare economia

In questa estate straripante di caldo, abbiamo preso così tanto sole che forse qualcuno ha un po’ esagerato. Ora è arrivato il momento di prepararsi all’inverno e affrontare al meglio la stagione del riciclo, l’autunno. In questo articolo, infatti, vedremo insieme 10 idee per affrontare l’autunno al meglio.

L’autunno è una stagione che porta con sé il cambiamento: le temperature si abbassano, i giorni si accorciano e la voglia di stare all’aria aperta diminuisce. Per chi sta cercando delle idee per affrontare l’autunno in modo più green e sostenibile, ecco alcuni suggerimenti da seguire.

10 idee per affrontare l’autunno, si può ancora sfruttare la luce naturale

Riciclare i vecchi abiti: prima di buttare via quella giacca che non si indossa più da anni, meglio provare a darle una seconda vita! La si può trasformare, per esempio, in un nuovo capo o donarla a qualcuno che ne ha bisogno; sfruttare la luce naturale: con l’arrivo dell’autunno, anche se le giornate si accorciano, si può ancora approfittare della luce del sole per fare attività all’aperto e risparmiare sulla bolletta elettrica; riscaldarsi in modo naturale: approfittando delle temperature ancora non tanto rigide, si possono utilizzare dei metodi alternativi per riscaldarsi. In questo modo non solo la bolletta elettrica sarà meno cara, ma si contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2; proteggere la pelle: quando cominciano a scendere le temperature è importante proteggere la pelle dal vento e dal freddo. Usare una crema idratante naturale per evitare che si secchi e si screpoli; attenzione agli alimenti: in autunno è possibile trovare tanti frutti e verdure di stagione, quindi meglio approfittarne per mangiare in modo sano ed equilibrato.

Cose belle da fare e come affrontare positivamente questa stagione

Fare sport all’aperto: nonostante il freddo aumenti giorno dopo giorno, l’autunno è un ottimo momento per fare attività all’aria aperta come camminare, andare in bicicletta o fare escursioni in montagna. L’attività fisica fa bene alla salute e all’ambiente; risparmiare sui trasporti: quando fa freddo è più facile restare a casa, ma se occorre uscire è ancora possibile spostarsi in modo sostenibile, come andare in bicicletta o a piedi. In questo modo si contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e si farà anche un po’ di movimento; risparmiare energia: il riscaldamento è una delle principali cause di inquinamento. Quindi, se si vogliono risparmiare energia e denaro, meglio provare a regolare la temperatura della casa in base alle temperature esterne, che ancora non sono tanto rigide; ridurre i rifiuti: durante l’autunno sono molti gli eventi che generano rifiuti, come Halloween o il Black Friday. Cerchiamo quindi di ridurre al minimo l’utilizzo di materiali usa e getta e scegliere prodotti eco compatibili; sostenere i produttori locali: l’autunno è un ottimo momento per sostenere i produttori locali acquistando i loro prodotti. In questo modo si contribuirà alla crescita economica del proprio territorio e si farà anche un gesto importante per l’ambiente.

L’autunno è una stagione meravigliosa, ma può essere anche un po’ triste e depressa e per affrontarla nel migliore dei modi meglio provare qualcosa di diverso dal solito.