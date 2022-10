Quando tutto va male, i mercati salgono. Come mai? Semplice, il ribasso da gennaio in poi, ha scontato tutta la negatività possibile, e i prezzi attuali, secondo le logiche dell’analisi economica, sono davvero interessanti in ottica di lungo termine. Inoltre, lo spauracchio dell’inflazione potrebbe presto rientrare, e quindi i rialzi dei tassi giungere a una fase di stallo. La guerra in Ucraina, oramai non fa più notizia. Si è capito che potrebbe durare per molti anni, e la paura dell’uso di armi nucleari è considerata non realistica. Da ieri inoltre, i titoli di Stato poliennali italiani hanno generato un segnale di acquisto, e se verranno confermati alcuni livelli di prezzo, si potrebbe assistere ad una salita a doppia cifra. Ci potrebbero essere anche altri modi per investire cercando di far fruttare i propri soldi.

Molti, che sono rimasti ancora investiti con posizioni ribassiste, e che sfruttano i rimbalzi per incrementarle, si chiedono cosa faranno le Borse nelle prossime settimane.

La statistica dà una risposta molto chiara:

quando le Borse azionarie sono scese del 20/25% di media, hanno formato in molti casi un bottom pluriennale, e hanno rappresentato un ottimo punto per comprare azioni in ottica di lungo termine (7/10 anni).

Inoltre, il periodo ottobre/aprile nella maggioranza dei casi ha portato a rendimenti superiori a quelli di maggio/settembre.

Dove sono diretti i prezzi dei mercati azionari?

Alle ore 16:20 del 25 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.015

Eurostoxx Future

3.567

Ftse Mib Future

22.030

S&P 500 Index

3.832,53.

Rally natalizio probabilmente già iniziato

Dal 17 ottobre, il grafico e la previsione potrebbero aver ritrovato la sintonia persa dal 16 agosto in poi.

La settimana dovrebbe essere tutta al rialzo

Dopo aver formato il minimo nella giornata di lunedì come da attese, e il ritracciamento odierno, da domani si dovrebbe ripartire al rialzo.

I prezzi sono diretti verso ulteriori rialzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.560. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 12.390.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.417. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 3.355.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 21.140. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 20.750.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.647. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 3.638.

Cosa faranno le Borse nelle prossime settimane?

Non si vedono pericoli all’orizzonte di breve, e si continuano a comprare azioni e rischio. I nostri oscillatori e Trading systems segnano semaforo verde di breve termine, e di lungo continuano a segnalare la possibilità che il bottom potrebbe essere stato segnato. Ulterori conferme in merito saranno attese a fine novembre.