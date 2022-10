Se il proprio animale domestico è un coniglio, bisogna conoscerne bene le caratteristiche. Infatti, solamente conoscendolo si può capire quando ha un problema, quando è felice o triste, quando ha bisogno di qualcosa. Ormai sono in molti a preferire un coniglio domestico, invece di un cane o di un gatto. Naturalmente il cane e il gatto rimangono la maggioranza degli animali domestici, almeno in Italia.

Se il coniglietto, tuttavia, inizia a starnutire molto probabilmente ha il raffreddore. Questa condizione determina una serie di sintomi, quindi ecco come capire se il coniglio ha il raffreddore e i rimedi per la rinite. Sono condizioni che si manifestano spesso negli animali, soprattutto con il cambio di stagione.

Il cambio di stagione influisce sia sulle persone, con una serie di sintomi soprattutto legati all’intestino, sia sugli animali. Ad ogni modo, sapere riconoscere il problema è il primo passo per poter intervenire in tempo e nel modo più efficace.

Come capire se il coniglio ha il raffreddore e i rimedi per la rinite allergica

Un coniglio nano o un coniglio domestico è un animale molto delicato. Infatti, bisogna fare attenzione nel momento del bagnetto per non lasciargli un trauma. Allo stesso modo occorre valutare costantemente la sua salute. I sintomi di un raffreddore nel coniglio sono i seguenti:

starnuti continui;

lacrimazione;

muco dal naso;

febbre;

spossatezza;

russare rumoroso.

Quando un coniglio è ammalato abbassa costantemente le orecchie, può essere sempre stanco e con il respiro affannoso. Inoltre, sintomi poco comuni sono anche la pancia gonfia e i cambiamenti del pelo. Una volta capito che si tratta di raffreddore è opportuno intervenire.

È sempre consigliato rivolgersi al veterinario in modo che un professionista possa valutare meglio la situazione e poi trattarla nel miglior modo possibile. Di solito, dopo alcuni accertamenti, come esami del sangue e analisi delle feci, il veterinario sceglie una terapia antibiotica.

Cosa fare se ha il raffreddore

In attesa di portarlo dal veterinario, si può agire. Innanzitutto, è opportuno capire la causa del raffreddore. Questo perché potrebbe trattarsi di rinite allergica. In questo caso occorre cambiare habitat all’animale. Questo significa cambiare la paglia nella gabbietta oppure sostituire i prodotti che si usano per le pulizie domestiche con quelli naturali.

In ogni caso, è utile pulire per bene la gabbietta dai suoi bisogni, farlo stare in un ambiente quanto più caldo possibile. Inoltre, trattandosi di animali molto affettuosi, mai sottovalutare la vicinanza e il potere delle coccole.

