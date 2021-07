Per la cura del corpo, spesso non sfruttiamo al massimo quello cha la natura ci offre. Ci affidiamo a prodotti acquistati di fretta, senza leggere attentamente le etichette con gli ingredienti. Trattiamo la nostra pelle male e ignoriamo tutte le cure di cui ha bisogno. Assistiamo alla comparsa di macchie, puntine, rughe, notiamo il viso o le gambe secche e squamose, senza far nulla. Impariamo a cambiare la nostra routine quotidiana, dedichiamo qualche minuto in più la sera e la mattina davanti lo specchio. Scegliamo prodotti naturali, adatti al tipo di pelle, per mantenerla sana. Al risveglio è indicato spalmare una crema giorno, che faccia respirare la pelle. Idratare con cura, giornalmente anche il resto del corpo, lavarsi con detergenti delicati, scartando quelli aggressivi. A costo zero, possiamo realizzare un rimedio naturale per il viso, con una pianta molto conosciuta, dalle proprietà benefiche eccezionali.

Come preparare a casa uno straordinario tonico antiossidante e anti-età con questa famosa pianta profumata.

Tonico al rosmarino

Il rosmarino ha un forte potere antiossidante, astringente, tonificante, cicatrizzante, idratante. Utilizzare il rosmarino in cucina è largamente diffuso, ma possiamo sfruttare le proprietà benefiche anche per il benessere della nostra pelle. Per realizzare il tonico naturale serviranno: 6 rametti di rosmarino, 1 lt d’acqua, 6 cucchiai di aceto di mele.

Versare l’acqua in un pentolino, aggiungere i rametti, già lavati, mettere sulla fiamma bassa senza coperchio. Lasciare sul fuoco finché evaporerà metà del liquido e lasciare raffreddare. Solo dopo, aggiungere i cucchiai di aceto e mescolare gli ingredienti a lungo, alla fine eliminare i rametti e le tracce. Versare il tonico in un contenitore, meglio se spray e conservare in frigorifero. Utilizzare il prodotto con un batuffolo di cotone, la mattina e la sera, tamponare nelle zone più critiche, grasse e rugose. Prima di applicare il tonico, assicurarsi di non essere allergici o intolleranti, controllando che sia un prodotto adeguato alla propria pelle.

Ecco come preparare a casa uno straordinario tonico antiossidante e anti-età con questa famosa pianta, il rosmarino.