È piuttosto snervante quando compriamo delle scarpe nuove e dopo averle portate per qualche ora siamo doloranti. Il tallone e il retro del piede se ci va bene è solo un po’ arrossato. Nei casi peggiori dobbiamo fare i conti con le fastidiose vesciche. E questo problema non capita solo con le scarpe nuove che sono ancora troppo dure. Ma ci sono paia di scarpe che anche dopo tanto tempo non ne vogliono sapere di ammorbidirsi.

Allargarle può essere utile

Se notiamo arrossamenti in più parti del piede meglio allargare le scarpe. I metodi per farlo sono diversi e potrebbero darci un po’ di sollievo. Ne abbiamo già parlato in questo articolo, che si può trovare qui. Sono dei trucchi semplici ma super efficaci. E delle volte sono sufficienti per evitarci il mal di piedi. Se invece il nostro problema è solo al tallone, vediamo come usare i segreti del calzolaio.

Usiamo il segreto dei calzolai per ammorbidire le scarpe troppo dure che ci distruggono i talloni

Quando i calzolai devono fare delle modifiche alle scarpe hanno gli utensili adatti. La maggior parte di noi non li possiede, ovviamente. Ma si possono usare degli oggetti comuni per ottenere un risultato simile. Per ammorbidire la parte posteriore delle scarpe serviranno solo due cose. Un panno morbido e un martello. Il punto su cui concentrarci è la cucitura sul retro della scarpa. Prendiamo il martello e lo avvolgiamo nel panno. Anche un asciugamano va bene. Ora iniziamo a martellare il punto critico. Non esagerando troppo con la forza. Teniamo la scarpa ben salda in verticale. E martelliamo sulla cucitura in corrispondenza del tallone. E il gioco è fatto.

Quindi, usiamo il segreto dei calzolai per ammorbidire le scarpe troppo dure che ci distruggono i talloni. Così abbiamo ammorbidito il retro della scarpa, non avremo più fastidi e potremo indossare sempre le nostre scarpe preferite. Senza dover soffrire! Un piccolo consiglio, applichiamo un po’ di crema sul tallone prima di inserire le scarpe. In questo modo eviteremo che il piede sfreghi e si irriti la pelle.