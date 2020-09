Durante le vacanze, è normale che la routine dei bambini sia un po’ caotica. Spesso si cena più tardi, si esce la sera e il giorno dopo ci si sveglia con calma. L’inizio del nuovo anno scolastico è, però, dietro l’angolo. È quindi importante garantire ai bambini il giusto numero di ore di sonno per affrontare le giornate con il pieno di energia. ProiezionidiBorsa ti svela allora come aiutare i tuoi figli a dormire meglio.

L’importanza di una routine regolare

I bambini hanno bisogno di dormire fra le otto e le dieci ore ogni giorno. Per far sì che questo avvenga, il fattore più importante è avere una routine regolare. Ciò significa puntare la sveglia sempre alla stessa ora, e andare a letto sempre alla stessa ora. Per decidere quando bisogna andare a dormire, basta allora contare a ritroso il numero di ore di sonno.

Ma attenzione: è consigliabile aggiungere un’ora in più, perché nessuno è in grado di addormentarsi istantaneamente! Ecco un esempio pratico per rendere tutto più chiaro: se i bambini devono svegliarsi alle 7:00, e se vogliamo che dormano nove ore, significa che devono essere addormentati entro le ore 22:00. È meglio quindi che siano a letto, pronti per la nanna, entro le 21:00.

Durante il weekend, è normale che gli orari varino un pochino. Ma, per mantenere una routine regolare, è importante che non si vada a dormire più di un’ora più tardi del solito.

Incoraggia il sonno con questi accorgimenti

Oltre a mantenere una routine regolare, esistono altri accorgimenti per conciliare il sonno dei bambini:

spegni i dispositivi elettronici: la luce blu emessa da telefonini, tablet e simili può rendere più difficile addormentarsi, è quindi consigliabile spegnerli due ore prima del momento della nanna; abbassa il tono della voce: quando i bambini iniziano a prepararsi per andare a dormire, mantieni un clima più tranquillo e silenzioso in tutta la casa; considera l’acquisto di un generatore di rumore bianco; installa delle tende oscuranti se i bambini tendono ad alzarsi alle prime luci dell’alba; se i tuoi bambini non sono più all’asilo, assicurati che non facciano il riposino pomeridiano; assicurati che i tuoi figli facciano esercizio fisico nell’arco della giornata; proponi delle attività tranquille prima di andare a dormire, come leggere un libro tutti assieme.

Ora che sai come aiutare i tuoi figli a dormire meglio, scopri anche qual è la giusta alimentazione per combattere lo stress da rientro. Seguendo tutti questi consigli, tu e i tuoi bambini potrete affrontare settembre in tranquillità.