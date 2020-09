Hai il cuore spezzato? Guarda cosa succede alla tua salute. Quante volte è successo nella vita? Passando dal primo amore fino ad arrivare all’ultimo. Dovete sapere però che quando qualcuno ci spezza il cuore non sarà solo il nostro amore a soffrire, ma anche il nostro corpo e la nostra salute.

Hai il cuore spezzato? Guarda cosa succede alla tua salute

Il corpo umano è costantemente influenzato dall’esterno. Se dormi poco ti sentirai fiacco e stanco. Se mangi poco ti sentirai debole. E con il cuore spezzato? Il dolore fisico e quello emotivo sono attivati dalla stessa area del cervello. Quindi anche se non è un dolore reale il tuo cervello ti farà credere che lo sia. Il cuore spezzato può colpire anche lo stomaco, con crampi e nausea, oppure può provocare mal di testa. Se piangi per amore devi sapere che i tuoi occhi possono diventare molto gonfi. Questo succede perché le lacrime causate dalle emozioni sono meno salate. Chi lo avrebbe mai detto…

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI





Come risposta allo stress ormonale possono invece comparire sul corpo delle macchie, anche eczemi o acne. Inoltre gli ormoni dello stress possono causare anche dei problemi all’organismo, colpendo anche il sistema immunitario. Questi possono provocare una perdita di peso e creare dolori dopo aver mangiato. Ma ovviamente esiste anche l’opposto, ovvero il cuore spezzato può anche far prendere peso. Poiché è necessario trovare conforto in qualcos’altro, e cosa c’è di meglio se non il cibo?

Come riprendersi?

È importante però rialzarsi e riprendersi. Non bisogna vivere con il cuore spezzato. Fai attività fisica, perché questa produce endorfina che ti farà sentire meglio. Lavora sul tuo dolore, questo ti permetterà di riprendere in mano la tua vita e le tue emozioni. Secondo Psychology Today, concentrarsi sul dolore di qualcun altro aiuterà a distrarti dal tuo stesso dolore e a comprenderlo meglio.

Approfondimento

Non fai esercizio fisico? Ecco cosa succede al tuo corpo