La circolazione sanguigna è una funzione base della nostra vita, ma che dipende spesso troppo da agenti esterni. Lo stress, tare ereditarie, mancanza di attività fisica e alimentazione scorretta influiscono infatti notevolmente sulla circolazione. E una circolazione sanguigna che non funziona bene, espone a rischi cardiocircolatori elevati. Può dipendere anche da due categorie di rischio che si distinguono in; modificabili e non modificabili. Tra i primi bisogna fare attenzione a;

sedentarietà

fumo

diabete

colesterolo alto

obesità

dieta ipercalorica

trigliceridi troppo alti

Tra i fattori non modificabili invece si possono avere dei problemi dovuti all’età, all’ereditarietà e al sesso. In questo senso infatti la circolazione sanguigna può variare molto tra donna e uomo. Può cambiare tra i 45 e i 55 anni, può trascinarsi delle patologie cardiovascolari ereditarie anche importanti, ereditate dai genitori.

A tavola passo importante

Esiste un elenco su come aiutare a tavola la nostra circolazione sanguigna, grazie a una serie di alimenti ricchi di polifenoli, le sostanze che aiutano la circolazione. Tra questi i più comuni, ma anche i più efficaci sono: il caffè, il cioccolato fondente, gli spinaci, l’olio extravergine di oliva. E ancora: i frutti di bosco, fragole e ciliegie, il radicchio e la cipolla rossa, le olive nere, i carciofi, le mele e le prugne.

Comportamenti quotidiani

La circolazione sanguigna trae beneficio quindi non solo dall’ alimentazione e dall’ attenzione ai fattori esterni, ma anche dal corretto stile di vita. Se infatti pensiamo a come aiutare a tavola la nostra circolazione sanguigna, senza fare sport, sbagliamo tutto. L’attività fisica infatti, e con essa il raggiungimento del giusto peso forma e l’eliminazione del sovrappeso, concorre in maniera fondamentale a mantenere sana la circolazione sanguigna. Anche solo una passeggiata di un’ora al giorno, con passo veloce, permetterà al cuore e al cervello di trasmettersi gli stimoli giusti per mantenere il sangue pulito ed eliminare le tossine.

