Quando arriva il tanto agognato momento della gravidanza, ogni donna vive questo momento in modo diverso. Tutte le emozioni vengono amplificate e le sensazioni che si percepiscono sono davvero moltissime. Una cosa accomuna ogni gestazione, la comparsa delle voglie.

Sapere gestire lo squilibrio ormonale, nel modo giusto, fa la differenza. È essenziale per condurre in serenità le settimane di gravidanza capire come affrontare al meglio le voglie durante la gravidanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Da cosa originano le voglie

La scienza non ha ancora dato una spiegazione esaustiva sul perché originano le voglie in gravidanza. Sicuramente le variazioni ormonali incidono moltissimo sugli stati d’animo e sulle percezioni della futura mamma. I cinque sensi vengono stimolati a tal punto da provocare nausee frequenti, proprio l’olfatto e il gusto sono i sensi più alterati da questi squilibri.

La bibliografia in materia è veramente infinita e esistono moltissime utili indicazioni su come affrontare al meglio le voglie durante la gravidanza.

Non eccedere mai, sia in eccesso che in difetto

Quando si è in stato interessante il corpo della futura mamma è soggetto a sbalzi ormonali, repentini e incontrollati. Il desiderio incontrollabile di ingurgitare cibo a qualunque ora, del giorno e della notte, accomuna ogni futura puerpera. Lo stomaco risente moltissimo di questa condizione fisiologica in cui conati di vomito e nausea, sono problematiche all’ordine del giorno. Il consiglio degli esperti è quello di non eccedere mai, né in eccesso né in difetto. La scelta di alimenti light è obbligatoria se si vuole affrontare in serenità tutto il periodo di gestazione. Le bevande gassate, i dolci e i fritti dovranno essere solamente un lontano ricordo, così facendo anche il peso ne risentirà positivamente.

Distrarsi è un valido metodo per affrontare le voglie

Allontanare i pensieri negativi e svuotare le mente è utile in qualsiasi fase della vita, in gravidanza lo è ancora di più. Evitare pensieri ricorrenti o addirittura ossessivi, permette di affrontare al meglio l’insorgere delle voglie. Concentrarsi sulle serie tv del momento, leggere o passeggiare porteranno benefici inaspettati a mente e corpo.

Indagare sull’origine delle voglie aiuta a capire come comportarsi

Comprendere da cosa origina una voglia è un metodo infallibile per risolvere la situazione. Ogni qual volta si manifesta una voglia incontrollata, ci si dovrebbe fermare a riflettere bene su ciò che sta accadendo. La lettura a posteriori di un avvenimento, consente di essere distaccati e riflessivi. Scavare a fondo dentro noi stessi è utilissimo per cercare di cambiare in meglio.

Approfondimento

Conservare il latte materno correttamente