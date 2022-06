Sembra impossibile, ma è la stessa Trenitalia ad offrirlo. Rientrando nei limiti delle promozioni annesse, è possibile acquistare i biglietti dei treni ad alta velocità a meno della metà del prezzo. Non servono sotterfugi o ricerche disperate in rete, ci basta visitare le pagine dedicate sul sito della stessa compagnia ferroviaria.

Ben 3 promozioni attive

Come acquistare biglietti sui treni di Trenitalia a prezzi scontatissimi? Esistono a tal proposito diverse promozioni attive, a seconda delle soluzioni e delle persone in viaggio. La prima che andremo a presentare, probabilmente la più conveniente, è “Speciale A/R in giornata -70%”. Permette di acquistare un viaggio di andata e ritorno di sabato con uno sconto del 70%. La promo è valida sui biglietti dei treni ad alta velocità del vettore, quindi Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Gli ambienti di viaggio selezionabili sono prima e seconda classe, Executive, prima Business, seconda Premium e Standard. Trenitalia specifica anche che l’offerta è modificabile, ma non rimborsabile, così come non è permesso l’accesso ad un altro treno.

Anche sui viaggi di andata e ritorno in settimana è disponibile una promo speciale. “A/R Frecce in settimana” permette di approfittare di una riduzione del 50% del costo del biglietto. Sono validi i viaggi dal lunedì al venerdì sui treni Frecciarossa e Frecciargento.

Non è valida sui treni ad alta velocità, ma l’offerta “Andata e ritorno weekend” offre uno sconto del 40% sui viaggi dal sabato alla domenica. La riduzione verrà applicata su entrambe le soluzioni ed è valida solo sui biglietti per Intercity giorno. Come l’altra, non è rimborsabile, mentre l’acquisto è permesso fino al quinto giorno precedente la partenza.

Come acquistare biglietti sui treni ad alta velocità di Trenitalia quasi gratuitamente

Tutte le offerte presentate sono attive e disponibili sulla pagina web del vettore delle Ferrovie dello Stato. Tuttavia, non dimentichiamo che anche Italo Treno offre vantaggi importanti in termini di risparmio sulle soluzioni ad alta velocità. È il caso della promozione pubblicata giovedì sera che prevede sconti dal 30% al 50% su tantissimi biglietti. La disponibilità dei posti è limitata e si applicano alcune condizioni su modifica e rimborso, previste dalla tariffa economica Low cost.

Lettura consigliata

Approfittiamo in tempo del 60% di sconto sui treni Frecce di Trenitalia valido su tantissime soluzioni