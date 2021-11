Specializzato nel turismo dal 1994, Obiettivo Tropici ha acquisito una notevole esperienza nel campo dell’intrattenimento turistico nazionale e internazionale.

Ma come ottenere vitto e alloggio gratis e stipendio fino a 2.200 euro con Obiettivo Tropici anche senza esperienza? Vediamolo subito. Se abbiamo la possibilità di raggiungere le loro sedi a Bari, Catania, Roma e Milano potrebbe essere il lavoro perfetto. Come detto, non c’è bisogno di preoccuparsi di vitto e alloggio, in quanto è a loro carico. Gli stipendi vanno da minimo 900 a massimo 2.200 mensili, e i posti disponibili sono, al momento, 1.500. Se queste informazioni ci stuzzicassero, non esiteremo a scoprire quali lavori sono disponibili.

Vitto e alloggio gratis e stipendio fino a 2.200 euro con Obiettivo Tropici anche senza esperienza

Le posizioni aperte sono soprattutto come animatori, dj, cantanti, scenografi, ballerini, hostess o sportivi. Ovviamente, se abbiamo dell’esperienza pregressa nel campo troveremo meno difficoltà nell’iniziare questa carriera. Tuttavia, averla non è fondamentale, dato che Obiettivo Tropici assume anche persone senza esperienza e offre un training adeguato in merito.

Le altre offerte di lavoro disponibili riguardano operatori dei miniclub, sorveglianti e infermieri o OSS. Inoltre, è possibile assistere i clienti durante escursioni o bagni, se necessario.

Quali sono i requisiti per poter fare l’applicazione?

A questo punto manca solo sapere cosa richiede l’azienda. Cosa serve per partecipare alle candidature ed aumentare le possibilità di assunzione? Anzitutto, il diploma di scuola superiore è necessario. Inoltre, la conoscenza di una lingua straniera, anche se solo di base, è considerato preferenziale. Nello specifico, sono preferiti un livello B1 in inglese o francese oppure A2 o B1 in tedesco. Ultimo requisito sono le conoscenze informatiche di base, quali ad esempio l’utilizzo delle piattaforme Office.

Cosa aspettarsi una volta selezionati

Siamo stati selezionati per il lavoro che desideravamo? Ora cosa possiamo aspettarci? Anzitutto, l’azienda ci fornirà una formazione iniziale gratuita. Dopodiché verremo richiamati per partecipare ad un’ulteriore selezione. Una volta superata anche questa, ci verrà offerto un contratto a tempo determinato, part time oppure full time con possibilità di rinnovo. Come abbiamo già discusso in precedenza, il vitto e l’alloggio sono gratuiti e il rimborso delle spese di trasferta è incluso.

Entro quando

La scadenza è il 30 Settembre 2022. Per candidarsi, basta inviare curriculum vitae, foto e cover letter a info@obiettivotropici.it con CC eures@afolmet.it specificando il lavoro per il quale vogliamo candidarci. Oppure, forse più semplice, possiamo autocandidarci sul portale apposito del loro sito, cliccando qui. Anche in questo caso sarà necessario inviare il Curriculum Vitae.

Approfondimento

Numerose assunzioni e opportunità in Ferrovie dello Stato come macchinista e operatore anche senza esperienza