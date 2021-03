In questo articolo vogliamo porre l’attenzione su tre ETF che hanno iniziato l’anno in forte rialzo. Sono Exchange Traded Fund azionari che investono su indici di settori dalle forti potenzialità. Secondo gli Esperti di ProiezionidiBorsa, ecco i tre migliori ETF da inizio anno e che promettono un 2021 con rendimenti eccellenti.

I grandi vantaggi dell’investimento in ETF

L’investimento in ETF in Italia non è ancora così sviluppato come per esempio sul mercato inglese e americano. Anche se in Borsa a Milano sono quotati centinaia di Exchange Traded Fund. I vantaggi degli ETF sono fondamentalmente due. La prima è che permettono una diversificazione dell’investimento a bassissimo costo. La seconda è che sono facilmente acquistabili in Borsa a partire anche da poche decine di euro, esattamente come un’azione.

Ci sono dei macrosettori dell’economia che dopo lo scoppio della pandemia stanno acquisendo d’importanza. Per esempio il settore tecnologico e quello dell’energia verde. I titoli azionari di società legate a questi comparti stanno letteralmente volando. Di conseguenza volano anche gli ETF che investono su queste azioni, come i tre Exchange Traded Fund sotto indicati.

I tre migliori ETF da inizio anno e che promettono un 2021 con rendimenti eccellenti

L’Elwood Blockchain Global Equity (Isin: IE00BGBN6P67), è un fondo passivo che replica l’andamento di società che fanno parte del sistema blockchain. La performance di questo ETF da inizio anno è strabiliante, perché ha messo a segno un rialzo di oltre il 50%. Negli ultimi 6 mesi la performance è del 90%. Attualmente quota poco sotto i 111 euro. È scambiato alla Borsa di Milano e se ne può acquistare anche uno solo.

Un ETF che fa faville sull’energia USA

Altro interessante ETF è quello denominato SPDR S&P US Energy Select Sector (Isin: IE00BWBXM492). Anche in questo caso siamo in presenza di uno strumento che è quotato alla Borsa di Milano. L’ETF investe sui titoli azionati appartenenti all’indice S&P Energy Select Sector, un indice azionario del settore energetico statunitense. Anche per questo ETF le performance sono di tutto rispetto. Da inizio anno ha guadagnato oltre il 30% e a sei mesi il guadagno è stato di oltre il 40%. Al momento dell’analisi il titolo quota 13,8 euro.

Chi punta sulle infrastrutture per il settore dell’energia

Infine gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono segnalare l’ETF L&G US Energy Infrastructure MLP (Isin: IE00BHZKHS06). Questo strumento finanziario replica l’andamento dell’indice USA Solactive Energy Infrastructure MLP. Questo è un paniere di società statunitensi che operano nell’ambito della logistica dell’energia. Da inizio anno il guadagno è stato di quasi il 30%, ma negli ultimi 6 mesi la performance è stata del 46%. Anche questo ETF è quotato alla Borsa di Milano e lo si può acquistare oggi a 3,5 euro.

Un’ultima annotazione. Tutti e tre gli ETF sono quotati sulla Borsa italiana, ma sono in valuta americana. Quindi le fluttuazioni di valore sono influenzate dal rapporto di cambio euro/dollaro.

