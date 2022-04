Molti di noi fanno fatica a sbarazzarsi delle cose che non usano più. Possiamo affezionarci ad alcuni oggetti e, così, tendiamo a conservarli anche se non ci servono. Anche per questo motivo le nostre case sono piene di oggetti. Spesso non ci facciamo caso, ma frugando tra armadi e cantine possiamo trovare oggetti perfetti per arredare casa a costo zero. La creatività ci permette di rinnovare vecchi oggetti inutilizzati per creare cose stupende.

Oggi vogliamo dedicarci ad un oggetto che, con grande probabilità, molti di noi hanno in casa o in cantina: le damigiane di vetro. Se generalmente le utilizziamo per contenere dei liquidi, rimarremo sbalorditi scoprendo come queste possano trasformarsi in complementi d’arredo stupendi. Potremo così abbellire, senza spendere soldi, le nostre case con un risultato eccellente.

Come abbellire e decorare casa con pochi soldi usando le damigiane di vetro in modo sorprendente ed originale

Proprio come per i barattoli di vetro, anche le damigiane sono perfette per contenere oggetti. Il vetro, infatti, ci permette di sfruttare le damigiane per mostrare qualcosa dandogli valore. Anziché usare banali vasi, perché non sistemare in un angolo della casa una damigiana di vetro e riempirla con una pianta? Potremo scegliere il tipo di pianta, dei fiori dallo stelo lungo, ma anche semplici rami decorativi per riempire la damigiana. Per terminare, possiamo anche sistemare al suo interno un letto di ciottoli o semplicemente decorare il collo della damigiana con un po’ di corda.

Lampade da tavolo

Possiamo trasformare una damigiana di vetro in una splendida lampada decorativa da tavolo. Tutto ciò che dovremo fare sarà sistemare al suo interno dei fili di luci al LED. In alternativa, foriamo la damigiana con un trapano in modo da creare il foro per inserire il cavo e la lampadina. Per non danneggiare la damigiana, usiamo la punta da trapano diamantata e bagniamola con un po’ d’acqua prima di procedere. Facciamo passare il filo della lampadina dal foro creato. Colleghiamo il filo alla spina e stendiamo un po’ di colla a caldo sul bordo della nostra damigiana.

Facciamo in modo che il paralume aderisca per bene al collo della damigiana e applichiamo un altro strato di colla sul paralume. Infine, facciamo aderire il porta lampada al paralume e il gioco è fatto. Possiamo usare la vernice spray per dare un effetto cromato alla damigiana e ridipingere un paralume ricavato da una vecchia lampada.

Oggetti di design

Ecco come abbellire e decorare casa con pochi soldi rivestendo una damigiana di vetro con una grande sciarpa di lana oppure un vecchio maglione. Sarà sufficiente rivestirla applicando il tessuto con la colla a caldo e scegliere una zona della casa in cui destinarla. Infine, possiamo anche trasformare questo straordinario oggetto in un tavolo decorativo per interni o esterni. La base sarà la damigiana in vetro. Infine, scegliamo il materiale che preferiamo come piano del tavolo, da una semplice asse di legno, per uno stile più rustico, al ferro battuto.

