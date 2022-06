L’allergia alle graminacee è uno dei grossi problemi di questa tarda primavera. Acuito dal fatto che è stata molto poco piovosa. Tantissime persone fanno fronte, ogni anno, a questo fastidioso malanno stagionale.

Secondo l’Istituto superiore di Sanità può arrivare a colpire addirittura il 40% della popolazione mondiale. Un dato per nulla sorprendente, se consideriamo quanti si lamentino dei famigerati pollini. Una piaga vera e propria soprattutto da aprile in poi. Anche se i problemi iniziano già a marzo con le prime fioriture di alcune piante.

Un malessere che ci può davvero condizionare la vita, a cui è complicato porre rimedio. Certo, il nostro medico, analizzando la situazione, può prescrivere antistaminici per via orale, ma è comunque un problema cronico ben difficilmente eliminabile.

Chiaramente, possiamo fare ricorso, come spesso accade, anche ai metodi naturali. Quelli che aiutavano i nostri anziani quando la medicina non era ancora così all’avanguardia come oggi. Rimedi che servono per alleviare il problema, cercando di controllarlo il più possibile.

Il naso chiuso, per molti, è quanto di peggio possa capitare. Incide sul nostro stile di vita, così come sul nostro umore. Non riuscire a respirare bene, sentire un tappo che parte dal naso e arriva alla testa, a volte, ci rende intrattabili.

I suffumigi, detti volgarmente fumenti, possono darci un sollievo momentaneo, specie nei giorni più complicati. Sappiamo come il bicarbonato sia un po’ la base di questi rimedi. A cui le nonne, spesso, aggiungevano i fiori di camomilla.

Combattiamo l’allergia e il naso chiuso aggiungendo all’acqua questo elemento naturale che ci farà subito stare meglio

Oggi andremo a proporre un altro ingrediente che può dare sollievo al nostro apparato respiratorio, permettendoci di stare un po’ meglio. Stiamo parlando del sale rosa dell’Himalaya. Esso contiene una grande quantità di oligoelementi e minerali. Tra questi, il rame e il ferro che gli donano il caratteristico colore. È un ottimo antinfiammatorio e ha qualità antibatteriche. Depura, disintossica e rinvigorisce. È ideale anche contro le dermatiti.

Per fare i nostri fumenti, è sufficiente metterne un paio di cucchiai in un litro di acqua bollente. Usando l’apposito inalatore, sarà molto semplice procedere. Versiamo il contenuto e respiriamo per una dozzina di minuti circa.

Il muco si scioglierà e torneremo a respirare normalmente. È un procedimento che possiamo utilizzare ogniqualvolta ci sentiremo intasati. Un rimedio naturale da accostare a quello che ci potrà eventualmente consigliare il nostro medico di fiducia.

Combattiamo l’allergia e il naso chiuso aggiungendo all’acqua il sale rosa dell’Himalaya. Un prodotto che la natura ha regalato in abbondanza al Pakistan, dove si può trovare una delle più grandi miniere presenti al Mondo. Lo si estrae senza che subisca nessun processo di raffinazione e le sue qualità sono davvero straordinarie.

Lettura consigliata

Contro il naso chiuso la nonna suggerisce di utilizzare il bicarbonato e i fiori di questa comunissima pianta