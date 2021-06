Ormai il caldo e l’afa sono arrivati e ci accompagnano durante la giornata. E per molti questa è una vera e propria tortura. Non tutti, infatti, vivono bene il clima estivo e spesso non riescono ad uscire di casa a causa delle temperature. Ma la vita continua anche in questi mesi e, se vogliamo vivere bene l’estate, dobbiamo adottare degli stratagemmi che ci facciano sentire meno accaldati. Uno di questi riguarda sicuramente il modo in cui portiamo i nostri capelli. La chioma, infatti, può farci sentire ancor più afa o può aiutarci a superare meglio le giornate. Basterà sapere come acconciarla.

Per non soffrire il caldo da oggi porteremo i capelli in questo modo

Facciamo un tuffo nel passato e torniamo negli anni ’90. Da questo periodo, possiamo prendere un’acconciatura davvero divertente e originale, che ora sta tornando alla ribalta. La tendenza, infatti, ha riaccolto nelle sue file gli space buns. Questa acconciatura è davvero particolare, ma ci farà apparire sbarazzine e simpatiche senza troppo impegno. Vediamo quindi come realizzarla per far sempre bella figura ma al tempo stesso per soffrire meno l’afa estiva!

Ecco come realizzare gli space buns

Realizzare gli space buns sarà davvero facilissimo. Per prima cosa, dividiamo la nostra chioma in due sezioni uguali con una riga centrale. Ora, concentriamoci inizialmente sulla prima metà, sinistra o destra sarà indifferente. Con l’aiuto di una spazzola, portiamo questa metà di capelli verso la parte superiore della testa e fissiamola con un elastico come a formare un codino. Ora arrotoliamolo su se stesso e poi intorno all’elastico. Avremo un mini chignon che potremo rendere ancora più stabile con delle forcine. Facciamo la stessa cosa anche dall’altra parte e il gioco è fatto! Perciò, per non soffrire il caldo da oggi porteremo i capelli in questo modo!

