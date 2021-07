Uno dei malanni tipici dell’estate è la ritenzione idrica: sudiamo tanto e non immagazziniamo abbastanza liquidi per compensare. O meglio quelli che immettiamo non servono. Primo effetto? Quell’odiosa cellulite che si impadronisce delle nostre gambe ma anche della pancia dei maschietti. Ricordiamo che la ritenzione idrica è quel fenomeno che blocca i liquidi tra i tessuti facendoli stagnare. Ma esistono dei mezzi naturali per impedire ciò e addirittura pochissimi sanno che per contrastare efficacemente la ritenzione idrica servono questi 2 minerali.

Attenzione al sale

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Qualcuno una volta disse che d’inverno assumiamo più zuccheri e d’estate più sale. Non è un modo di dire, anzi. Gli zuccheri d’inverno servono anche per contrastare il freddo e darci energia. D’estate con i piatti freddi, le grigliate e via dicendo tendiamo in effetti a mangiare più salato e meno dolce. Ecco allora che se vogliamo contrastare la ritenzione idrica dovremo limitare proprio l’uso del sale alleato della cellulite. Mangiando tanto salato il nostro organismo richiede più acqua ma non è detto che questa ci facci smaltire le tossine e i grassi in eccesso. Dipende molto dal nostro fisico e dalle abitudini alimentari e quotidiane. E possiamo sostituire il sale con le spezie e le erbette aromatiche.

Pochissimi sanno che per contrastare efficacemente la ritenzione idrica servono questi 2 minerali

Sono il magnesio e il potassio i nostri alleati per combattere la ritenzione idrica. Questi 2 straordinari minerali che aiutano mente e corpo hanno anche il pregio indiscusso e riconosciuto dalla medicina di favorire un’ottima circolazione del sangue. Ricordiamo che una circolazione sana è alla base di un fisico sano. Ecco allora che con magnesio e potassio facciamo il pieno di ciò che andiamo a eliminare ma senza andare a creare depositi di adipe.

Magnesio e potassio che possiamo assumere nei tradizionali e comodi integratori in bustine ma che troviamo anche nei cereali, nella frutta secca e nei legumi.

Approfondimento

Attenzione chi fa sport produce più radicali liberi e quindi deve assumere queste vitamine