Ora che lo sai, vorrai mangiare cipolle rosse ogni giorno.

Le cipolle sono un alimento che usiamo spesso in cucina. E per molti sono addirittura indispensabili. Sono tante le persone che amano il loro gusto. E soprattutto, si divertono a creare varie combinazioni di cibi insaporiti proprio dalle cipolle. Ma in questo articolo vogliamo concentrarci in particolar modo su una tipologia speciale di cipolla: quella rossa. Le cipolle rosse infatti sono diverse da altre proprietà. Oltre il gusto e il colore, per esempio, non Ti faranno piangere quando le taglierete. E hanno anche dei benefici inaspettati sul nostro organismo!

Pare sia utile per contrastare i tumori

L’Università di Maryland Medical Center afferma che la cipolla rossa ha proprietà antitumorali. Questo grazie alla quercetina, in grado di arrestare la moltiplicazione delle cellule tumorali. In più gli antociani, che sono i composti che danno il colore rosso alla cipolla, amplificano le proprietà antitumorali della quercetina.

La quercetina abbassa anche considerevolmente la pressione sanguigna!

Previene le malattie cardiovascolari e combatte il colesterolo

Le cipolle rosse sono molto efficaci nel ridurre il colesterolo cattivo. Grazie ai composti solfurei della cipolla rossa infatti, l’organismo espelle i metalli pesanti. In più, la riduzione del colesterolo previene la formazione di placche dei vasi sanguigni. Questo, in aggiunta all’attività antiossidante, previene le malattie cardiovascolari!

Migliora la densità ossea nelle donne dopo la menopausa

Mangiare ogni giorno cipolle rosse aiuterà le donne dopo la menopausa a migliorare la densità ossea.

In più, le cipolle rosse sono in grado di migliorare il sistema immunitario, grazie ai composti presenti nel bulbo che hanno famose proprietà antibatteriche e antivirali!

Regola gli zuccheri nel sangue

Il cromo presente nella cipolla rossa regola gli zuccheri nel sangue, promuovendo anche un aumento dell’insulina. Per le persone che soffrono di diabete questa quindi è un’ottima notizia!

Attenzione a non esagerare

È vero che la cipolla rossa apporta innumerevoli benefici, ma non abusarne! Mangiala ogni giorno se vuoi, ma in piccole dosi! Ci sono degli effetti collaterali che potrebbero risultare infatti fortemente spiacevoli. Tra questi il bruciore di stomaco, la formazione di gas intestinali e una fastidiosissima nausea.

