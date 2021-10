Se anche noi sogniamo un giardino o un balcone colorato anche in autunno e in inverno, non possiamo fare a meno di adottare questa pianta. Si tratta di un’esemplare davvero meraviglioso che riesce a donare colore ed eleganza in tutte le stagioni dell’anno. Il tutto poi, col minimo sforzo. Però, dobbiamo muoverci subito. Coltiviamo adesso questa pianta da sogno per un giardino incantato da far invidia. Infatti, l’autunno è il momento propizio per mettere a dimora questa splendida pianta in grado di donarci bacche e fioriture abbondanti. Dopotutto, c’è un motivo se la troviamo in molti giardini. Portiamo un po’ di questa magia anche a casa nostra prima che sia troppo tardi. Oggi scopriremo come fare per ottenere questa pianta di sicuro impatto.

Coltiviamo adesso questa pianta da sogno per un giardino incantato da far invidia

La pianta di oggi sembra uscita da un libro di favole. Si chiama pernezia e appartiene alla famiglia delle Ericaceae. Infatti, possiamo facilmente associarla a un’altra pianta della stessa famiglia che produce delicati fiori bianchi o rosa in autunno.

La varietà nana crea un cespuglio che non supera i 30 cm. Ci sono però anche altre varietà che arrivano mediamente ai 60 cm. Crea una fitta rete di rami carichi di piccole foglie appuntite dal verde brillante. Non solo, ma queste luccicano anche come pietre preziose. Tra queste spuntano dei meravigliosi fiori bianchi a campanula che si gettano a grappoli in grande abbondanza. Le fioriture della perizia sono tipiche della primavera e di buona parte dell’estate. L’autunno invece e il periodo dei frutti. Questi sono delle bacche gonfie e lisce, che possono andare dal bianco candido al rosso porpora. Tanta meraviglia può durare sino alla primavera successiva. Teniamo presente però, che le bacche appaiono solo nelle piante femminili.

Come procurarsi la pernezia

Possiamo acquistare la pernezia da vivai e fiorai. Oppure, possiamo coltivarla a partire dal seme o moltiplicarla per talea. Questi ultimi due metodi sono perfetti per la primavera. Invece, il momento per mettere a dimora la pernezia è proprio l’autunno. Per farlo, piantiamo almeno un esemplare maschile vicino quelli femminili. Questo ci assicurerà una fioritura e delle bacche abbondanti.

Quando acquistiamo questa pianta, però, dobbiamo tenere presente che esistono diverse cultivar. Alcune hanno delle bacche bianche, altre con diverse sfumature di rosso.

Ricordiamoci di mettere la nostra pernezia in luoghi soleggiati, perché non considerare l’esposizione di ogni pianta è uno degli errori più diffusi. Spesso è proprio questo a impedirci crescite e fioriture abbondanti.