Impossibile, per alcuni, non cadere nella tentazione di prodursi il cibo da sé. I fatti di cronaca, infatti, ci parlano di cibo depauperato dai propri nutrienti, a causa di coltivazioni e allevamenti intensivi che mirano a una sovrapproduzione indiscriminata. Inoltre, la recessione economica in atto può rendere inaccessibili, in alcuni casi, anche i beni di prima necessità.

Eppure, è fondamentale ricordarsi di non sacrificare l’acquisto di frutta e verdura, nel tentativo di non sforare il proprio reddito mensile. Meglio risparmiare sui beni che si comprano inutilmente, a causa di compulsioni che vanno comprese ed evitate.

Se la tentazione di autosostentarsi e produrre da sé i beni di prima necessità è molto forte, coltivare le zucchine con 3 trucchi per aumentare il raccolto è una scelta intelligente e saggia. Infatti, è possibile incrementare la produzione senza intaccarne la qualità, seguendo gli antichi trucchi del contadino accorto.

È indifferente dove la coltivazione dovrebbe avere luogo. Che si disponga di un orto o un balcone, coltivare questi squisiti ortaggi estivi e risparmiare sulla spesa domestica può essere un gioco divertente. Se lo spazio da dedicare ala coltivazione fosse molto ristretto, è consigliabile sfruttare la verticalità, avvalendosi di un kit base per l’installazione di un’idroponica.

Coltivare le zucchine con 3 trucchi per aumentare la produzione

Di norma, le zucchine andrebbero seminate a marzo in un ambiente protetto, ma anche in piena terra se le temperature lo consentono. Una pianta ben coltivata sa essere molto generosa. Infatti, può fruttificare anche per sei mesi di fila. Al contrario, a volte si è costretti a constatare che le colture stentano a decollare.

Le piante hanno inoltre bisogno di una esposizione in pieno sole per gran parte della giornata, nonché di annaffiature abbondanti e regolari.

Gestire i fiori falsi, che non producono zucchine

Per coltivare correttamente le zucchine e aumentarne la produttività, sono sufficienti piccoli accorgimenti. È importante anzitutto riconoscere i fiori di zucchina veri da quelli cosiddetti “falsi”. Questi ultimi crescono nelle zone più ombrose della pianta e andrebbero recisi. Peraltro, anch’essi trovano vasto impiego in cucina.

Potatura delle piante

Potare una pianta significa veicolare risorse ed energia vitale nelle parti utili. Come, ad esempio, gli apici che dovranno generare nuovi frutti. A tal proposito, e questo vale per quasi la totalità delle colture, è necessario eliminare le parti della pianta che sono secche, malate o caduche.

Questo permette alla pianta di mettere in atto una sorta di politica di economia energetica. Il nutrimento che cessa di nutrire le parti della pianta destinate a morire, infatti, sarà immediatamente rimesso in circolo a favore di fiori e frutti. Inoltre, rimuovere le cime morte servirà a proteggere la pianta da funghi e parassiti, che potrebbero indebolirla.

Come raccogliere le zucchine senza rovinare la pianta

Per raccogliere una zucchina dobbiamo ruotandola leggermente, per poi tagliarla. È necessario quindi, individuare esattamente il punto di attaccatura. Ogni taglio praticato sulla pianta è da considerarsi una ferita. La cosa migliore, è staccare la zucchina con un deciso taglio netto. Ciò serve a limitare il più possibile l’area che la pianta dovrà emarginare, con gran dispendio di quelle energie che potrebbero essere reimpiegate per la produzione di nuovi frutti.

