Con canzoni popolari e brani in collaborazione con cantanti altrettanto famosi, Tananai è riuscito in poco tempo a spopolare e rubare i cuori di tantissimi fan. Ultimamente sempre più conosciuto, anche le sue esibizioni e i suoi concerti sono entusiasmanti e pieni di buona musica. Moltissimi muoiono dalla curiosità di sapere dov’è è nato, chi sono i genitori e chi ha scritto le sue canzoni. Come è diventato così famoso in poco tempo lo scopriremo. Ecco svelati tutti i misteri nelle prossime brevi righe!

Dunque, chi è questo cantante? Qual è il suo nome vero di battesimo, quindi come si chiama? Vedremo anche tutto sulla fidanzata, quanti anni ha il cantante e la sua biografia. Senza dimenticare di approfondire le sue origini, cosa vuol dire Tananai, la parola in sé e perché si chiama Tananai. Oltre ai segreti, scopriamo anche cosa significa in dialetto e perché si chiama così.

Cosa significa Tananai?

In tanti sanno chi è il cantante Tananai, ma non tutti forse conoscono questi dettagli. Iniziamo dal primo, il soprannome Tananai. Come specifica il vocabolario Treccani, questa parola si riferisce ad un “gran chiasso”. Difatti, come ha definito l’artista stesso, il termine vuol dire proprio “confusione”, o meglio “baccano e “fracasso”. Il cantante Tananai spiega anche in diverse interviste che questo nome deriva da un soprannome dato da suo nonno, quando era piccolo, il cui significato vuol dire proprio “baccano”. Deriva dal dialetto lombardo cui definizione significa “piccola peste”.

In tanti sanno chi è il cantante Tananai, ma pochi sanno questi segreti

Tananai, pseudonimo dell’artista e cantante italiano Alberto Cotta Ramusino, nasce l’8 maggio 1995 a Milano. Tra i suoi brani popolari del momento c’è nella top ten “Pasta” e “La dolce vita” in collaborazione con il famosissimo cantante Fedez. Quest’ultimo è il marito di Chiara Ferragni. Non solo, insieme al suo amico J-Ax, sono conosciuti per essere dei cantanti eccellenti ma anche delle brave persone poiché Fedez e J-Ax organizzano concerti di beneficienza e per la pace.

La prima di queste canzoni appena citate, “sesso occasionale” è stata scritta da Paolo Antonacci. La fidanzata di Tananai si chiama Sara Marino, mentre le origini dell’artista sono milanesi, con precisione è di Cologno Monzese. Una persona dalle mille risorse: appassionato di musica elettronica fin dalla giovane età.

Perché Tananai si chiama così?

Tananai, il nome d’arte scelto dall’artista è una vera e propria dedica per un suo parente ormai defunto a cui lui teneva tantissimo. Si tratta di un omaggio al suo carissimo nonno. In particolare, perché era lui che gli ha attribuito questo nomignolo per indicare che fosse una piccola peste. Il cantante dichiara infatti che è stata l’unica persona a cui non ha potuto far sentire le sue canzoni e non è riuscito a “stressare” (in senso buono) con la sua musica.

