Coltivare la maggiorana comprata al supermercato: ecco tutti i consigli per la coltivazione in vaso o in piena terra

Comprare le erbe aromatiche al supermercato è molto comune. Una di queste è sicuramente la maggiorana, molto utilizzata in cucina. Per farla crescere rigogliosa e di qualità anche in casa, però, dobbiamo seguire dei semplici consigli. Ecco tutti i trucchi per coltivare la maggiorana in vaso o in piena terra.

Oggigiorno possiamo comprare le nostre piante ovunque. Non ci sono solo i vivai e i negozi specializzati, ma anche i supermercati. Questo vale anche per le erbe aromatiche di qualsiasi tipo. Tra queste troviamo anche la maggiorana, una delle essenze più amate e utilizzate nella nostra cucina quotidiana. Originaria dall’Asia, si utilizza anche nella zona del Mediterraneo. Non tutti sanno, inoltre, che è della stessa specie dell’origano.

Il suo frequente uso potrebbe portarci a comprare una vera e propria pianta da curare in casa. In questo modo potremo risparmiare, senza doverla acquistare ogni volta. Dopo averla comprata, però, dobbiamo dedicarle particolari attenzioni. Seguendo i giusti consigli potremo farla crescere rigogliosa e di qualità.

Coltivare la maggiorana comprata al supermercato in pochi passi

Il primo consiglio da seguire riguarda sicuramente il terreno. Infatti, è importantissimo scegliere quello giusto per permettere alla maggiorana di crescere nel migliore dei modi. Travasiamola in un terreno asciutto e ben drenato. Il più grande nemico di questa pianta è sicuramente il ristagno idrico. Ricordiamoci che anche il clima è importante. Infatti, la temperatura migliore è sicuramente quella mite. La maggiorana, inoltre, ha la necessità di stare in un punto soleggiato.

Se decidiamo di piantarla in piena terra, dobbiamo pensare innanzitutto all’irrigazione. Proprio da questa decisione dipende la vita della nostra pianta. La maggiorana è originaria di climi asciutti e quindi non ha bisogno di molta acqua. Può spesso bastare anche la sola acqua piovana. Il periodo in cui richiede più acqua è sicuramente quello subito successivo al travaso, ma dopo dobbiamo evitare di esagerare. Come molte piante, la potatura ideale è a febbraio, ma se viviamo in un luogo particolarmente freddo, rimandiamo all’autunno.

Piantare la maggiorana in vaso

Possiamo anche coltivare la maggiorana comprata al supermercato in vaso. Prendiamo un vaso di medie dimensioni e mettiamo alla base dell’argilla espansa. In questo modo potremo evitare i ristagni idrici più importanti. Prendiamo poi del terreno asciutto e mischiamolo alla sabbia. In questo modo eviteremo l’acqua in eccesso. Anche in questo caso annaffiamo solo quando è strettamente necessario e nei momenti di siccità. Non ci dovremo preoccupare di insetti e parassiti. Questa pianta, infatti, generalmente li repelle naturalmente.

Le molte proprietà di questa pianta aromatica

La parte che comunemente si utilizza è quella delle foglie. Si usano in cucina per sughi, primi piatti o condimenti, ma anche per decotti. Utilizziamola fresca od essiccata, in modo da poterla conservare. La maggiorana ha moltissime proprietà positive per la salute, tra cui vitamine e antiossidanti. Aggiungerla ai nostri piatti potrebbe non solo farci digerire meglio, ma anche aiutarci a rilassarci.