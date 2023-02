Colore moda inverno 2023-24 visto alla settimana della moda di New York e Londra

Ieri è iniziata la Fashion Week di Milano e brevemente inizieranno a definirsi i vari trend della stagione invernale. Concluse le settimana della moda di New York e Londra, qual è il colore che andrà di tendenza?

La Fashion Week di Milano è iniziata e in scena andranno le collezioni fall-winter 2023 donna. In precedenza si sono svolte le settimane della moda di New York e di Londra. Tantissimi i marchi che hanno sfilato, tra cui il debutto di Daniel Lee da Burberry alla London Fashion Week.

Silhouette ricche e sensuali, shape morbide e tagli netti hanno conquistato le passerelle. Durante la settimana della moda non vengono proposte solo le nuove tendenze capi, ma anche quelle colori. Quali sono allora i colori che andranno di moda che si sono visti durante le due Fashion Week? Per la precisione la nuance che sembrerebbe andare di moda è solamente una.

Una palette molto particolare per il periodo invernale, perché quello di moda è un colore che solitamente viene molto usato nella stagione primaverile ed estiva. Una tinta super luminosa, che sprigiona luce e forza.

Colore moda inverno 2023-24 visto sulle passerelle

Una nuance fuori dall’ordinario sembra andare di moda nella prossima stagione autunnale. Un colore che veramente non ci si aspetta, ma che proprio per questo sarà un vero trionfo.

La palette da guardare infatti è quella del giallo con tutte le sue sfumature. E possiamo trovare gialli fluo, gialli più avvolgenti e caldi, verso il verde oppure romantico.

Un colore che è declinato su diversi look, da quelli più sartoriali a quelli più sexy. Marni sceglie di sfilare a New York e porta il giallo su tartan grafici e completi sartoriali. Tutti gli occhi erano puntati sulla sfilata d’esordio di Daniel Lee per Burberry, che ha portato il giallo, caldo e saturo, sul check e in tantissime altre declinazioni colorate.

Giallo pulcino invece per Christopher Kane che lo declina su diversi look e anche su una longuette. Talmente innamorato del giallo pulcino che decide di stamparli all over anche su dei vestiti.

Diventa super strong con David Koma su mini abiti di maglia e cappotti lunghi. Su stivali di cristallo in pendant o abiti da diva con strascico di ruches. Erdem invece punta sul giallo lime e lo declina su vestiti maxi e pomposi con balze, ruches, volant e drappeggi. Infine da Carolina Herrera il giallo diventa sinonimo di sole ed estate con dress a balze di tulle e vestiti a righe. Ecco il colore moda inverno 2023-24 visto sulle passerelle.