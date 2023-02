Potare le piante e le siepi in inverno o in estate per un giardino bellissimo? Ecco tutti i segreti!

Potare può sembrare un’attività esclusivamente estiva, ma non è così. Infatti, uno dei periodi di migliori è proprio la fine dell’inverno. Ci sono, però, delle accortezze da seguire per evitare di danneggiare il nostro giardino. Ecco tutti i consigli per avere un giardino bellissimo tutto l’anno.

Per avere un bellissimo giardino dobbiamo per forza curarlo. Le nostre siepi e piante, infatti, hanno bisogno di attenzioni. Non basta trovare il terreno o il fertilizzante giusto e nemmeno proteggerle durante il freddo. Ci sono delle cure assolutamente necessarie e non c’è periodo migliore di quello invernale.

Si tratta della potatura, che trova il suo momento migliore durante la stagione più fredda. Infatti, oltre al periodo tra giugno e luglio, questi mesi sono un’ottima occasione per prendersi cura delle nostre piante. Si tratta di potatura secca, che aiuta le piante a produrre una nuova durante la primavera. Ecco tutti i consigli per eseguirla al meglio e avere un bellissimo giardino tutta l’estate.

Potare le piante e le siepi in inverno è perfetto per un giardino magnifico

Per le piante, la potatura è sicuramente un trauma. Per questo motivo bisogna farla solamente se si ha un motivo valido e tagliare nel modo corretto. Eliminare drasticamente dei rami potrebbe danneggiare in maniera permanente le nostre piante.

Per prima cosa cerchiamo di capire quali piante potare a febbraio. Le piante che perdono le foglie possono essere potate da novembre fino a marzo. I sempreverdi, invece, possono essere potati da metà dicembre sempre fino ai primi di marzo. Evitiamo possibilmente gennaio o momenti con forti piogge, perchè le nostre piante potrebbero essere più deboli. Parassiti e altri nemici potrebbero approffittare dell’umidità per colpire il nostro giardino. Il momento migliore è, quindi, sicuramente la fine dell’inverno, ovvero il mese di febbraio.

Attenzione agli animali

Ci sono, però, altri aspetti a cui dobbiamo fare attenzione. Verifichiamo sempre che non ci siano nidi di uccelli o tane fra i rami. Questo perché potremmo danneggiare il luogo in cui vivono gli animali del giardino. Cerchiamo di utilizzare attrezzi manuali, come ad esempio cesoie e forbici ed evitiamo i soffiatori di foglie.

Anche questi, infatti, potrebbero disturbare piccoli animali che fanno parte dell’ecosistema del giardino. Inoltre, controlliamo sempre che le lame siano pulite. Questo per evitare di diffondere eventuali infezioni. Per sicurezza possiamo passarle con alcool o candeggina, in modo da disinfettarle prima dell’utilizzo.

Alcune piante sono assolutamente da evitare

Per potare le piante e le siepi in inverno non dobbiamo esagerare con i tagli. Eliminiamo solo i rami secchi o danneggiati. Tagliamo i rami superiori, muovendoci verso il basso. Questo metodo aiuterà a tutte le foglie di ricevere la luce del sole, che nei mesi invernali sarà preziosa per la nostra pianta.

Non tutte le piante, però, possono essere potate in questo periodo. Assolutamente da evitare quelle che fioriscono in inverno, come calicantus e forsizia. Anche camelia, azalea, oleandro, ippocastano e ciliegio devono essere evitate per non danneggiarle.