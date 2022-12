Colpo di scena per il clamoroso valore che hanno raggiunto alcuni giocattoli della nostra infanzia

Si avvicina a grandi passi anche la festa di Santa Lucia, piena di sorprese e tradizionalmente legata ai nostri bambini. Ecco quali giochi ci sorprenderanno.

In molte regioni italiane, infatti, la notte del 12 dicembre è attesa per tutto l’anno dai più piccoli, che si aspettano il piatto con i dolci e il regalo. Ma anche dai grandi che vedono felici i propri figli. Ricordandosi magari anche di lasciare quel simbolico pensiero per l’asinello della Santa, in cambio dei regali. Qualche nostro Lettore più avveduto, avrà sicuramente approfittato del “Black Friday” per acquistare i regali di Santa Lucia e magari già anche quelli di Natale. Ma la nostra attenzione odierna va a quei regali che potremmo aver ricevuto noi genitori da bambini e che oggi valgono davvero una fortuna. Abbiamo tutti negli occhi e nella mente l’incredibile valore che hanno raggiunto ad esempio le astronavi originali della Lego. Corsi e ricorsi che coinvolgono anche alcuni capi alla moda. Andiamo allora a vedere quali follie possono fare i collezionisti per impossessarsi di alcuni giocattoli davvero preziosi.

Una chitarra rotta da 500.000 dollari all’asta

Non è un giocattolo, eppure ha destato scalpore il valore d’asta di una chitarra distrutta a suo tempo da Kurt Cobain, leader dei Nirvana. È stata battuta recentemente all’asta alla modica cifra di 500.000 dollari, con tanto di parti fracassate, secondo la tradizione del funambolico cantante americano. Non è un giocattolo., Ma fa capire quanto possa essere incredibilmente maniacale l’affetto e il desiderio dei collezionisti di impossessarsi di qualcosa di originale.

Colpo di scena per il clamoroso valore che hanno raggiunto dei simboli della nostra età giovanile

Chi sa quanti dei nostri Lettori maschietti avranno giocato da bambini con le mitiche piste della “Hot Wheels”. Quelle macchinine in grado di fare le evoluzioni, saltando come dei canguri, all’interno di piste che potevamo costruire in mille acrobatici modi. E proprio recentemente, durante una convention di amanti del giocattolo, sarebbe stato indicato il valore della “Volkswagen and beach Bomb” creata nel 1969. Unica nel suo genere e unico pezzo mai costruito, sarebbe stata richiesta al proprietario alla modica cifra di 72.000 dollari. Cifra respinta al mittente, ma che sembra davvero incredibilmente folle per una semplice macchinina giocattolo.

Quando un giocattolo della nostra infanzia potrebbe cambiarci la vita

Dobbiamo immediatamente premettere che il valore di un giocattolo è dato ovviamente dal suo stato di conservazione. Ma altrettanto fondamentale per i collezionisti è la presenza dell’imballo originale e possibilmente delle istruzioni di montaggio. Ecco perché recentemente negli Stati Uniti si è scatenata una vera e propria caccia ai Camper della Barbie. Molti di noi ci avranno giocato da bambini, soprattutto le nostre Lettrici, non sapendo che alcuni di questi modelli avrebbero oggi raggiunto e superato il valore di 20.000 euro. Ovviamente non tutti i modelli hanno questo valore, ma, per i collezionisti scatenati alcuni pezzi sono davvero introvabili. Colpo di scena per il clamoroso valore che hanno raggiunto alcuni giocattoli della nostra infanzia. Ma attenzione anche ai mercatini di Natale che potrebbero nascondere qualche sorpresa davvero piacevole.