Il 31 dicembre di ogni anno si ripete uno scenario simile. Luci, paillettes, papillon, colori e molte speranze. Infatti, la notte di Capodanno è magica perché è piena di amici, feste e buone intenzioni per l’anno che viene.

A Capodanno cerchiamo sempre di brillare e di diventare più belli. Cerchiamo di darci valore in tutti i modi con abiti, accessori e profumi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Trucchi classici o molto ricercati, nella notte di Capodanno scegliamo di essere la parte migliore di noi stessi. Anche le unghie e il loro smalto non vanno trascurate, soprattutto perché quando brindiamo si vedono moltissimo. Possiamo avere il miglior vestito della serata, ma se non ci siamo curate le unghie rischiamo davvero di fare una brutta figura.

Dunque, ecco i colori brillanti per lo smalto delle unghie per un Capodanno elegantissimo e alla moda.

Preparazioni preliminari

Prima ancora di scegliere lo smalto adatto dobbiamo ricordarci di preparare bene le unghie. Dobbiamo fare una manicure completa e pulire bene l’unghia.

In sintesi, dobbiamo andare a rimuovere le cuticole e limare le unghie. Anche la forma deve essere curata, dato che non dobbiamo lasciare proprio nulla al caso. Poi le lucidiamo e stendiamo uno strato di smalto rinforzante. Ora siamo pronte per passare a quello colorato.

Per chi non ama apparire più del necessario, il consiglio è quello di scegliere dei colori a tinta unita, che possiamo conservare anche nei giorni successivi a Capodanno.

Che si tratti di una versione opaca, lucida o metallizzata poco importa, basta che sia a tinta unita e non troppo vistoso. Invece, chi vuole osare ha l’imbarazzo della scelta. Argento, oro, rosso, nero o grigio scuro sono sicuramente delle ottime scelte, ma un blu notte è sicuramente quello di cui abbiamo bisogno.

Colori brillanti per lo smalto delle unghie per un Capodanno elegantissimo e alla moda

Tuttavia, se vogliamo essere davvero uniche a Capodanno potremmo scegliere non tanto dei colori quanto delle decorazioni per le unghie.

Tra fiocchi di neve e le stelle possiamo sicuramente optare anche per un orologio. Simbolo del tempo, può anche ricordarci che a mezzanotte comincia l’anno che viene.

Alcuni consigliano anche di scrivere una lettera per ogni unghia della mano, ma si tratta di una scelta oggettivamente poco seguita. I pupazzi di neve, invece, vanno bene per le donne molto giovani e il colore rosso per chi vuole puntare sulla tradizione.