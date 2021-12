Semaforo verde per la fase C rally del natalizio dei mercati. I livelli di pericolo

In base alle serie storiche dal 1898 ad oggi, il minimo che ciclicamente si forma nel mese di ottobre porta a una prima fase rialzista fino a dicembre inoltrato/prima decade di gennaio (rally natalizio). Poi cosa succede? Dopo un intervallo al ribasso fra gennaio e la prima decade di marzo, il rialzo dovrebbe continuare almeno fino alla prima decade del mese di maggio.

Come spiegato nelle scorse settimane, fra il 17 e il 30 novembre e, quindi, fino all’8 dicembre si è formata onda B del rally natalizio alla quale doveva seguire onda C, fino alla prima decade di gennaio.

Il segnale dello scorso venerdì è stato in tal senso e oggi, dopo le Banche centrali, come da nostre attese, la nostra view rialzista tende a rafforzarsi.

La nostra raccomandazione è la seguente:

Semaforo verde per la fase C rally del natalizio dei mercati. Tutto quindi è in linea con l’andamento tipico del mese di dicembre.



Procediamo per gradi.

Alle ore 17:19 del 16 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.639

Eurostoxx Future

4.207,5

Ftse Mib Future

26.805

S&P 500 Index

4.708,50.

La nostra previsione annuale e l’andamento reale dei grafici da inizio anno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 10 dicembre.

Qual è la nostra previsione per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì, dove è atteso il massimo settimanale. I mercati si sono mossi in sintonia con la nostra previsione e quindi domani si dovrebbe assistere a un ulteriore rialzo e a nuovi massimi settimanali.

Semaforo verde per la fase C rally del natalizio dei mercati. I livelli dei prezzi che non devono essere rotti al ribasso.

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.425. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.144.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.140 Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.076.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.510. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.030.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.611,22. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Posizione in corso per il trading multidays:

Long in corso dall’apertura del 13 dicembre.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di venerdì?

Fase laterale per buona parte della giornata e poi accelerazione rialzista fino alla chiusura.