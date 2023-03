Colomba pasquale: quanto costa quella di Iginio Massari? Ecco il prezzo e le tipologie

Vuoi una colomba artigianale di alta qualità per Pasqua? O sei solo curioso di sapere quanto costano le migliori? Qualunque sia l’intenzione, scoprirai il prezzo di quella proposta da uno dei più bravi e rinomati pasticcieri italiani: Iginio Massari.

La colomba è uno dei simboli della Pasqua e il dolce che in tavola proprio non può mancare. Ormai non esiste più solamente la classica alle mandorle, ma in vendita ce ne sono delle alternative con ingredienti peculiari. Ogni anno si assiste al solito affollamento per accaparrarsene qualcuna al supermercato. Ma se per una volta volessi cambiare routine, potresti puntare su quella di alta pasticceria. E cosa c’è di meglio che lasciarsi tentare dal dolce del pasticciere più famoso d’Italia? Sveliamo il prezzo della colomba pasquale: quanto costa quella di Iginio Massari?

Perché a Pasqua si mangia questo dolce?

La colomba è portatrice di speranza. Nella Genesi è l’animale che ritorna da Noè con la promessa di salvezza simboleggiata dal ramoscello d’ulivo. Ma da dove arriva l’abitudine di mangiare il tipico alimento? Il tutto si farebbe risalire a una leggenda. In un passato lontano, re Alboino conquistò Pavia e tra i vari doni gli venne offerto un dolce a forma di colomba. Al sovrano piacque così tanto che decise di risparmiare gli abitanti dal massacro. Da quel giorno si iniziò a considerare la colomba un simbolo di pace.

Colomba pasquale: quanto costa quella di Iginio Massari? La risposta ti sorprenderà

Iginio Massari è il punto di riferimento dell’arte pasticcera in Italia. Difficile non conoscerlo, vista la fama che lo precede e le apparizioni in programmi televisivi come Masterchef. Per questo motivo, forse tenderai a pensare che il frutto del suo lavoro si paghi salato. Eppure, i costi per portarsi a casa la sua mitica colomba non sono poi così alti. Infatti, spulciando sul sito ufficiale potrai notare con grande stupore che il formato classico da ½ kg costa attorno ai 27 €.

Un po’ più caro è ovviamente il dolce da un chilo, che si può acquistare a non meno di 48 €. Chi volesse provare varianti come quella al pistacchio o l’edizione limitata caramello e arancia, invece, dovrà prepararsi a sborsare 55 €. Insomma, sono prezzi che si fanno notare, ma non così fuori portata come si poteva immaginare.

I prezzi delle uova

La proposta di Massari non si ferma alla sola colomba. Anche le uova al cioccolato sono tra le tipicità della tradizione pasquale in evidenza. L’offerta anche in questo caso è vasta e i prezzi differenti. Si parte da 79 € per l’uovo firmato col cioccolato al latte, bianco e fondente. Il costo lievita di ulteriori 10 € se si vuole quello speciale al lampone.

Per le bontà pralinate, come quella al cioccolato fondente e mandorle o bianco e pistacchi, si superano addirittura i 100 €. Ora che sai tutto il necessario, resta a te decidere se lasciarti tentare o meno da questi goduriosi peccati di gola!