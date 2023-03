Un Posto al sole: una coppia potrebbe dirsi addio per sempre e cosa nasconde Guido?

Andiamo a scoprire cosa accadrà nelle puntate di Un Posto al sole di questa settimana. Tra colpi di scena e risate, con qualche preoccupazione per diversi personaggi che dovranno prendere decisioni importanti.

Un Posto al sole è una soap opera molto longeva che ha messo d’accordo diverse generazioni. Dal lontano 1996 ne è passato di tempo, ma la fedeltà del pubblico è una delle costanti che ha permesso a questo programma di affermarsi e di mantenere il suo successo. Le trame sempre molto avvincenti grazie a un formidabile intreccio tra sentimento, azione e attualità, non finiscono mai di stupire. Ma cosa accadrà nella settimana dal 20 al 24 marzo? Tra novità e incredibili colpi di scena resteremo a lungo con il fiato sospeso.

I problemi economici

Il Caffè Vulcano non naviga in buone acque, la crisi ha colpito duramente le casse del locale. In aiuto di Silvia arriverà Otello che sarà disposto a chiedere un finanziamento pur di aiutare la figlia dell’amata Teresa. Per trovare una soluzione chiederà aiuto a Renato che, a sua volta, si rivolgerà a Raffaele.

Un’altra coppia ritrovata che, però, dovrà affrontare qualche difficoltà è quella formata da Marina e Roberto. I novelli sposi sono minacciati dalla ingombrante presenza di Lara. L’ex di Ferri, infatti, dopo aver simulato una gravidanza, è tornata a Napoli portando con sé un bambino che l’uomo ha riconosciuto come suo. Eppure, gli spettatori più attenti ricorderanno che le cose non stanno proprio così. La presenza di Lara infastidirà Marina, nonostante le rassicurazioni di Ferri.

Un Posto al sole: una coppia potrebbe dirsi addio

I nodi verranno al pettine anche per la coppia Viola ed Eugenio. L’attrazione provata dalla donna per Damiano l’ha allontanata, nelle ultime settimane, dal marito. Un rapporto in crisi che porterà ad una richiesta di separazione da parte dell’uomo che, dal canto suo, sarà sempre più attratto da una collega. Sarà davvero la fine per una delle coppie più amate di Un Posto al sole? L’unica certezza è rappresentata dal fatto che Viola dovrà prendere rapidamente una decisione per evitare pentimenti futuri.

Sempre nell’ambito delle coppie, ci faremo un paio di risate con quella formata da Mariella e Guido. L’uomo, influenzato da Michele, comincerà ad uscire frequentemente la sera. Questo insospettirà Mariella, specialmente perché l’uomo da sempre è stato pigro e pantofolaio. Cosa nasconderà? Un Posto al sole: una coppia potrebbe dirsi addio ma anche Guido e i suoi segreti non scherzano.