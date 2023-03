Rincari sui prodotti di Pasqua: ecco quanto spenderemo in più su uova e colombe e perché

La Pasqua sarà ricordata con una stangata sui prezzi dei prodotti tipici come uova di cioccolato e colombe. Ecco il motivo dei rincari e quanto spenderemo in più rispetto agli anni scorsi.

Abbiamo assistito per diversi mesi ad un aumento significativo dei prezzi di materie prime che, di conseguenza, hanno fatto aumentare anche quelli di moltissimi prodotti alimentari sul mercato. Gli aumenti potrebbero non fermarsi nemmeno con l’arrivo della Pasqua.

Infatti, nei negozi sono apparsi uova e colombe, i classici che non possono di certo mai mancare. Tuttavia, assisteremo molto probabilmente a rincari sui prodotti di Pasqua e non solo. Questo è confermato da alcune ricerche condotte sul mercato da Economist.

L’aumento dei prezzi di alcuni prodotti in particolare non è un fenomeno solamente italiano, ma riguarda tutta l’Europa. Una delle cause è sicuramente la guerra Russia-Ucraina, ma vediamo qui di seguito di approfondire l’argomento con maggiori dettagli.

Rincari sui prodotti di Pasqua e non solo: l’aumento riguarda tutta Europa

Ci sono diversi aspetti da considerare per analizzare al meglio questa situazione. Il fattore scatenante è l’aumento del prezzo dello zucchero, salito del 50%. È un fenomeno che si protrae da diversi mesi, che ha visto un’impennata recente e la conseguenza è chiara.

Non solo ci sono aumenti significativi sullo zucchero, ma anche su tutti i prodotti che prevedono lo zucchero come ingrediente principale. Pensiamo, ad esempio, a tutti i prodotti per la colazione, in generale. Ovviamente, in questo periodo il rincaro si nota molto di più nei dolci tipici della Pasqua: uova di cioccolato e colombe su tutti.

Dobbiamo considerare che la coltivazione della barbabietola da zucchero ha avuto enormi difficoltà a causa della siccità e questo ne ha determinato un aumento del costo un po’ in tutti i Paesi del Mondo. Secondo le indagini i raccolti sono stati inferiori del 7%.

Nel 2022 c’è stato un aumento del 5% rispetto al 2021. Anche nel 2023 ci sarà un ulteriore aumento che va dal 5% al 10% rispetto ai prezzi dell’anno precedente. Questo avrà un impatto sul carrello della spesa dei consumatori.

Cosa sta succedendo e cosa succederà

Oltre alla guerra Russia-Ucraina, oltre ai raccolti più scarsi di barbabietola da zucchero e un aumento del prezzo dello zucchero, ci sono altri aspetti da tenere in considerazione. Il principale è l’inflazione. In questi mesi sta toccando punte dell’11%.

Tutto questo ha portato ad aumenti nei costi delle importazioni ed esportazioni, fino al verificarsi di un acceso dibattito tra l’Italia e l’Unione Europea, in primo luogo, oltre che negli altri Paesi. Le autorità si stanno impegnando per cercare di ridurre sprechi e costi.