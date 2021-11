Le Borse europee oggi hanno vissuto una seduta debole. Il cielo sopra i mercati azionari rimane abbastanza sereno anche se due nuvole si stanno addensando sui listini del Vecchio Continente. Anche il listino milanese ha vissuto una seduta debole. Per fortuna è caduta una pioggia di denaro su questi 2 titoli con rialzi da record che salvano Piazza Affari.

Due nuvole si addensano sui mercati azionari e potrebbero creare tempesta

Sui mercati azionari i temi che giravano oggi tra gli operatori riguardavano due timori latenti presenti da sempre e mai sopiti. Il primo timore è il livello di inflazione. Oggi sono stati diffusi i dati sul costo della vita nella zona euro. Ad ottobre il livello di inflazione nell’Unione Europea si è attestato al 4,1%, più del doppio del target prefissato dalla Banca Centrale Europea. Gli operatori cominciano ad avere timore che se l’inflazione continuasse a salire la BCE dovrebbe abbandonare molto presto la politica monetaria accomodante. Anche se nella giornata di lunedì il presidente della BCE Christine Lagarde ha confermato che al momento non è all’orizzonte nessun rialzo dei tassi. Anzi, la Lagarde ha ribadito che in questo momento un aumento del costo del denaro sarebbe solo dannoso per la crescita economica dell’UE.

L’altro timore degli operatori è l’allargamento dei contagiati da Covid in Europa. Nuove restrizioni potrebbero danneggiare la crescita economica in atto ed ovviamente questo non piace ai mercati.

Così in questo clima incerto oggi i listini del Vecchio Continente hanno chiuso a ridosso dello zero. L’Euro Stoxx 50, la Borsa tedesca e quella francese hanno chiuso praticamente invariate. Londra è scesa di mezzo punto percentuale. Anche l’avvio debole di Wall Street ha inciso sulla debole chiusura delle Borse europee.

Pioggia di denaro su questi 2 titoli con rialzi da record che salvano Piazza Affari

Anche la Borsa di Milano si è allineata ai risultati dei principali listini europei. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,07% a 27.824 punti. Due blue chip hanno tenuto a galla il nostro listino che altrimenti avrebbe chiuso in maniera peggiore. Ferrari ha terminato in rialzo del 3,4% ed è stato il migliore dei 40 titoli a maggiore capitalizzazione. I prezzi hanno toccato i 236 euro, realizzando il nuovo record storico. I nostri analisti hanno fatto un focus sul titolo nell’articolo: “A Piazza Affari piove denaro su molti titoli, è in arrivo il rally natalizio?”.

Anche il titolo Prysmian è schizzato in rialzo insieme a Ferrari. L’azione ha guadagnato il 2,7% e ha chiuso a 35,05 euro, nuovo massimo storico.

