Colesterolo e ipertensione si combattono con questo piatto straordinario

La battaglia contro colesterolo ed ipertensione si vince a tavola scegliendo un adeguato regime alimentare a cui non puoi mancare questo piatto straordinario. Stiamo parlando di una pietanza della cucina povera, semplice e veloce da preparare ma dai tantissimi effetti benefici sulla salute. Tutti sono in grado di prepararla. Insomma, colesterolo ed ipertensione si combattono con l’aiuto della pasta aglio olio e peperoncino, che andrebbe mangiata una volta alla settimana.

Le virtù

Questa pietanza ha una prima caratteristica positiva, ovvero, non alleggerisce il portafoglio ma alleggerisce il nostro organismo. Mettiamo in campo le doti nutrizionali dell’olio extravergine di oliva, dell’aglio, del peperoncino e del prezzemolo. L’olio extravergine, quello autentico, aiuta ad abbassare la pressione sanguina, ha proprietà antiossidanti e aiuta la nostra regolarità intestinale. Il peperoncino riduce il colesterolo cattivo nel sangue e facilita la digestione. L’aglio, tra le altre cose, regolarizza il tasso di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Il prezzemolo è ricchissimo di vitamine e aiuta nella depurazione dell’organismo.

Come si prepara questo piatto straordinario che ci aiuta a combattere colesterolo e ipertensione

Per sfruttare al massimo tutte le caratteristiche degli ingredienti è necessario procedere alla macerazione; mettiamo in un pentolino circa 80 grammi di olio extravergine di buona qualità (5 cucchiai pieni), 6 spicchi d’aglio tagliati a dadini (meglio aglio rosso italiano), uno o più peperoncini tagliati a pezzi. Lasciamo il tutto a riposare per almeno tre ore. Poi mettiamo sul fuoco contemporaneamente sia la pentola per cuocere gli spaghetti (fiamma grande) sia il pentolino con il nostro macerato (fiamma piccola al minimo). Saliamo l’acqua e quando bolle gettiamoci 350/400 grammi di spaghetti. Appena l’aglio si sarà imbiondito (diventa di colore marrone chiaro) togliere il pentolino dalla fiamma e facciamo riposare il tutto. Dopo 8/10 minuti gli spaghetti vanno scolati. Eliminiamo dal pentolino tutti gli ingredienti di infusione e mescoliamo il tutto. Serviamo caldo con un’abbondante spolverata di prezzemolo fresco. Le dosi indicate permettono di realizzare quattro porzioni.

Possiamo sporcare il sugo con un po’ di pomodorino e magari gettiamo 3/5 pomodorini nell’acqua per la pasta e, appena bolle li togliamo, passandoli sotto l’acqua fredda. Procediamo con la rimozione della pelle e gettiamo la polpa nel pentolino insieme al macerato caldo.

Se prepariamo questo piatto straordinario una volta a settimana, possiamo aiutare il nostro organismo a combattere efficacemente colesterolo e ipertensione. La nostra salute ne gioverà e le nostre papille gustative faranno festa.