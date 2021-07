In molti quartieri storici di varie città i palazzi sono privi di balconi. Facciate storiche, ricche e lavorate, ma niente balconi. Per chiunque desideri uno spazio all’aperto sembra incredibile ma si può aggiungere il balcone ad un appartamento che non lo ha.

Una colazione all’aperto prima che il sole diventi troppo caldo oppure una cena sul terrazzo godendosi la brezza serale è un desiderio comune. Molte riviste di arredamento mostrano soluzioni sfiziose per arredare questi preziosi spazi esterni. Il risultato può essere molto accattivante anche se lo spazio è ridotto.

Se l’appartamento, però, è nato privo di balcone non bisogna disperare. La grande novità oggi arriva con il balcone prefabbricato. Ci sono ditte specializzate che realizzano balconi prefabbricati in materiali e con dimensioni differenti. Bisogna solo collegarlo alla facciata del palazzo.

I permessi necessari

Quali permessi servono per questa operazione? Gli interessati dovranno leggere l’art. 10 del DPR 380 del 2001.

Lo permette infatti la legge, solo a certe condizioni però. La legge richiede il permesso a costruire per le ristrutturazioni che portino ad avere un edificio del tutto diverso da quello originale. Anche, però, per le ristrutturazioni che provochino mutamenti della sagome degli edifici. Il DPR rinvia alle leggi regionali per la disciplina di dettaglio.

Mai senza permesso

Non è consigliabile agire senza tutti i permessi pubblici previsti dalla normativa della propria Regione. In assenza di permesso a costruire, infatti, il balcone sarebbe abusivo. Come tale, verrebbe abbattuto per ordine del Comune.

Inoltre, si tratta di un intervento che incide notevolmente sull’estetica dell’edificio e sulla sua sagoma esterna. Per questo, se l’appartamento si trova in condominio, bisogna passare dall’assemblea condominiale. È infatti l’assemblea che ha l’ultima parola sull’estetica del condomino e sulla modifica del prospetto. Senza contare che il progetto dovrà convincere i condomini che non ci saranno ripercussioni negative come crepe sui muri perimetrali.