Le feste si avvicinano e quale migliore occasione di questa per sfoggiare la nostra argenteria? Alcuni di noi l’hanno ereditata dalle nonne e dalle mamme, altri invece l’hanno acquistata perché la ritengono indispensabile per fare bella figura. Il “servizio buono” è generalmente composto da posate e utensili d’argento.

L’argento è un metallo molto diffuso anche nella gioielleria. Anelli, orecchini e braccialetti in argento sono molto amati perché più brillanti e preziosi del classico acciaio. Ciononostante, l’argento si rovina facilmente e tende ad ossidarsi assumendo una colorazione scura.

Per questo motivo oggi vogliamo spiegare come fare brillare senza fatica questi oggetti. Se le nostre nonne usavano il sale per lucidare l’argento, oggi vogliamo spiegare dei metodi alternativi. Dunque, non il sale, ma per pulire e lucidare velocemente argento ed argenteria bastano 3 geniali trucchetti che solo pochissimi conoscono.

Per farlo useremo prodotti che tutti noi abbiamo già in casa e che non ci faranno spendere nemmeno un euro in più.

Spesso nelle nostre case e nelle dispense ci sono prodotti che possono servire anche per le pulizie domestiche.

Infatti, con questo articolo vogliamo spiegare come usare alcuni ingredienti per pulire oggetti come posate e gioielli in argento in modo semplice e veloce.

Se tra gli ingredienti più utilizzati per pulire l’argento c’è il sale, oggi vogliamo consigliare altri prodotti. Il primo che vogliamo suggerire è l’acqua di cottura delle patate.

Come abbiamo già visto in precedenza, gli scarti delle patate sono estremamente preziosi sia per la cura della casa, sia delle piante. Infatti, ecco i tantissimi utilizzi di quello che tutti considerano uno scarto.

Inoltre, dobbiamo fare attenzione a non buttare le bucce delle patate perché possono farci risparmiare un sacco di soldi.

Quando facciamo cuocere le patate, non dovremmo mai buttare l’acqua di cottura perché questa ci restituisce un argento lucido e pulito. Tutto ciò che dobbiamo fare è mettere gli oggetti in argento in una bacinella e riempirla con l’acqua di cottura delle patate.

Aggiungiamo anche un cucchiaio di aceto bianco e puliamo l’argento con una spugna morbida. Dopo averlo risciacquato, sarà perfettamente lucido.

Dentifricio

Se pensiamo che con il dentifricio possiamo pulire soltanto i nostri denti, ci sbagliamo di grosso. Basterà usarne una piccola quantità sugli oggetti in argento e strofinarli con una spugna morbida.

Lasciamo agire il dentifricio per qualche secondo, dopodiché potremo risciacquare il tutto ed avere nuovamente un argento brillante.

Bicarbonato e limone

Il succo di limone permette di schiarire gli oggetti in argento che sono anneriti. Se usiamo anche il bicarbonato potremo ottenere oggetti lucidi in un battibaleno.

Pertanto, versiamo in una bacinella d’acqua mezzo bicchiere di bicarbonato e il succo di un limone. Lasciamo posate ed oggetti in argento a bagno e, dopo un paio di minuti, passiamo un panno morbido e risciacquiamo. Il risultato sarà davvero sorprendente.