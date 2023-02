Asciugare il bucato in inverno in casa in pochi minuti è possibile con questa sorprendente strategia

Quando fuori fa freddo asciugare il bucato è praticamente impossibile. Allora bisogna armarsi e sapere come farlo correttamente in casa. Ecco una strategia che ti permetterà di farlo in pochi minuti.

Dopo aver messo nel cestello della lavatrice tutti i capi e aspettato il tempo necessario al lavaggio occorre stendere il bucato. È un passaggio obbligato e sono ancora molte le persone che lo sottovalutano. Sapevi che sistemando in un certo modo il bucato sullo stendino puoi evitare di stirare?

In estate si può mettere lo stendino ovunque, al sole o all’ombra. In poco tempo si ha tutto asciutto. Questo non accade, purtroppo, nella stagione fredda. Infatti, in questo periodo il tempo è quasi sempre grigio, piove spesso, ci sono venti freddi ed è praticamente impossibile mettere il bucato ad asciugare fuori.

Asciugare il bucato in inverno in casa in pochi minuti potrebbe essere davvero una passeggiata seguendo un buon metodo e dei buoni consigli. Qui di seguito, faremo proprio questo. Cercheremo di darti delle indicazioni per farlo al meglio.

Sapere e imparare come fare è fondamentale per risparmiare spazio, costi e tempo. Quindi, al lavoro per riuscire a fare tutto nel modo più conveniente e veloce possibile.

Asciugare il bucato in inverno in casa in pochi minuti: si può in questo modo

In realtà tutte le faccende domestiche sono più complicate in inverno e molto più dispendiose rispetto all’estate. Ma con qualche accorgimento è possibile risparmiare. Nel caso del bucato la strategia giusta è quella di usare il bagno.

È la stanza perfetta da sfruttare per stendere i panni. Non solo perché è la stanza più piccola della casa in cui il termosifone può scaldare e raggiungere una temperatura adeguata in pochissimo tempo, ma anche perché puoi sfruttare il calore della doccia.

Quando una persona si fa la doccia il calore che rimane nella stanza può asciugare più rapidamente i vestiti, ancora meglio se sono appesi nella parte alta della stanza. In commercio ci sono molti stendini fatti in questo modo, economici e molto pratici.

Naturalmente, anche in questo caso, non bisogna esagerare. Infatti, il vapore emanato da una bella doccia calda può anche inumidire i panni stesi. Bisogna soltanto cercare il giusto equilibrio tra il calore e l’areare la stanza.

Consigli pratici per asciugare in fretta i panni

Una volta fuori dalla lavatrice, devi sbattere tutti i vestiti e i capi molto energicamente per stendere al meglio i tessuti. Posizionali in ordine e non uno sopra l’altro sullo stendino e cerca di metterlo vicino ad una fonte di calore oppure in una zona della casa non troppo umida.

La cosa importante da ricordare è arieggiare spesso la stanza in cui si trovano. Questo è il miglior modo di agire, oltre all’aiuto di un piccolo deumidificatore sotto lo stendino. Infine, se dovessero esserci parti leggermente umide di una maglietta che vi serve subito, non stirarla, ma asciugala prima sul termosifone o con il phon.

