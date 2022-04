Questa spiaggia quasi sconosciuta è un angolo di paradiso della Liguria a pochi passi da uno dei borghi più belli d’Italia

Con l’arrivo della primavera molti si staranno già impegnando per prenotare il soggiorno per le prossime vacanze estive. Altri approfitteranno del ponte di Pasqua per raggiungere qualche destinazione tranquilla vicina.

Che sia per l’uno o per l’altro motivo, quella di oggi sembra essere la meta perfetta per trovare ciò che cerchiamo. Chi ama il mare e i luoghi tranquilli la apprezzerà di certo, perché questa spiaggia quasi sconosciuta è un angolo di paradiso ancora incontaminato.

Montemarcello

La Liguria è una Regione che sorprende per il suo mare cristallino e i borghi caratteristici che la puntellano. Se siamo di passaggio o per un breve weekend, c’è un paesino davvero peculiare che dovremmo visitare: Montemarcello.

Si trova nel comune di Ameglia, in provincia della Spezia e all’interno di un vasto Parco naturale regionale. Dal 2006 fa parte con merito del circuito dei Borghi più belli d’Italia. Montemarcello si fa notare per le case color pastello e le viuzze con scalette in pietra.

Il paesaggio circostante è davvero splendido. Ci si può stropicciare gli occhi con la bellissima vista sulle Alpi Apuane e il golfo della Spezia. Tutt’attorno si possono intraprendere suggestive passeggiate abbracciati dalla vegetazione di lentisco, mirto e ulivo.

Chi non ne ha ancora abbastanza, poi, potrebbe fare visita agli splendidi paesini lì vicino, tra i quali Tellaro e Ameglia. Basterà percorrere una delle storiche mulattiere che fanno da collegamento nei dintorni.

A poca distanza dal borgo di Montemarcello si trova un luogo dalla natura selvaggia, un vero e proprio regalo per il turista di passaggio. Si tratta della spiaggia di Capo Corvo, dai tratti più unici che rari. Qui la sabbia nera si scontra con il turchese del mare, offrendo un contrasto cromatico paragonabile alle più belle coste della Sardegna.

Lunga solo qualche centinaio di metri, la spiaggia vanta l’assenza di stabilimenti balneari e del turismo di massa. Come se non bastasse, alle spalle fa da cornice la magnifica e lussureggiante vegetazione mediterranea.

Raggiungere a piedi la spiaggia di Punta Corvo non è facile, ma la fatica sarà ben ricompensata. Per arrivarci bisognerà percorrere un sentiero impegnativo, consigliato agli escursionisti esperti. Più semplice è giungere via mare, salpando con uno dei battelli che partono puntualmente da Fiumaretta e Bocca di Magra.

