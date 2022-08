Venere sta per lasciare il Cancro per entrare nel segno del Leone. Perderà in parte il suo romanticismo per acquistare passionalità. Venere è il pianeta dell’amore, il Leone il segno della forza e del coraggio. Venere in Leone include le virtù di entrambi. Esprimerà l’amore libero e coraggioso che non ha paura a dichiararsi, e l’amore generoso che si preoccupa dell’altro e non solo di stesso. Nelle coppie stabili si parlerà di futuro e si tornerà a fare progetti per migliorare il rapporto, i single definiranno con chiarezza la forza dei loro sentimenti e troveranno il coraggio di dichiararsi. Se sarà necessario sapranno affrontare con autorevolezza le resistenze di un ambiente ostile.

Passione alle stelle per questo segno zodiacale con Venere in Leone

Venere nel segno del Leone bandisce la noia, fa vivere tutto con intensità e passione e senza mezze misure. I sentimenti saranno caldi e non solo per l’estate. Passione alle stelle per questo segno zodiacale che vivrà un periodo senza mezze misure. Stiamo parlando dei Pesci, l’ultimo segno dello zodiaco. Notoriamente hanno una vita amorosa molto intensa. Sono in un certo senso innamorati dell’amore. È un sentimento che li gratifica e a cui non riescono a rinunciare. Meno che mai in questa estate bollente.

I single faranno incontri di fuoco con la complicità delle vacanze. In barca o sulla spiaggia, o in uffici semideserti, perché tutti gli altri sono in ferie. Può iniziare con uno scambio di sguardi, con la complicità di un sorriso e durare anche solo pochi giorni come tutte le cotte estive.

Possibilità di guadagni interessanti

Le stelle riservano a questo segno tanta fortuna anche in campo finanziario. Potrebbero finalmente avere un lavoro che tanto desideravano e in cui non speravano più. Magari pagato anche bene. I Pesci sono abituati a sognare, a lasciare andare a briglia sciolta la loro immaginazione. Ma a volte i sogni si concretizzano e diventano realtà. E l’estate potrebbe riservare loro delle belle sorprese anche in termini di guadagni.

Il rischio che si corre è quello di lasciarsi andare con le spese e ritrovarsi a tasche vuote alla fine delle ferie. Le stelle consigliano prudenza e riflessione in questo momento, per evitare battibecchi in famiglia per le inevitabili rate da pagare con il ritorno alla vita di tutti i giorni. Anche senza spendere cifre stratosferiche ci si può godere l’estate. Leggere un buon libro, vedere un bel film o ascoltare della musica classica non ci svuoteranno sicuramente le tasche.

