I capelli lunghi incorniciano il viso con molta semplicità. Particolarmente adatti ai visi più tondeggianti, riescono a sfinare il volto. In certe occasioni, tuttavia, arriva il momento di legarli. Il Team di ProiezionidiBorsa illustra allora cinque modi di portare i capelli raccolti con fantasia.

Il foulard attorno ai capelli

Il primo modo di acconciare i capelli in un raccolto chic è la coda bassa con un foulard a tono, lasciato cadere verso il basso. Il foulard, tuttavia, dona molto anche ad acconciature alte stile ballerina e alla ponytail. Quest’ultima è la classica coda di cavallo, sempre di tendenza. Abbinare, quindi, il foulard al proprio outfit o utilizzare un colore di forte contrasto con quello del vestiario.

Lo chignon basso e la treccia alta

Da sempre acconciatura prediletta dalle grandi icone di bellezza, lo chignon basso rappresenta uno dei cinque modi di portare i capelli raccolti con fantasia. Impreziosite lo chignon basso con un cerchietto alla moda o con un fermaglio luccicante. Largo spazio alla fantasia, con un occhio sempre all’eleganza.

Tenta di affermare nuovamente la propria voce anche la treccia alta, che non compariva dai primi anni novanta. Il trucco è quello di piastrare la punta della treccia legata dal fermaglio, per ottenere un aspetto immediatamente più curato. Nei raccolti, lasciare comunque sempre due ciocche laterali davanti al viso rende il look impeccabile.

Semi raccolto con le onde

L’ultimo look è il semi raccolto con le onde. Per realizzarlo, pettinare bene i capelli e realizzare dei boccoli con l’arricciacapelli. Dopo aver arricciato ogni ciocca, pettinare i capelli con un pettine a denti larghi, che non deve sciupare troppo il riccio. Otterrete delle onde morbide e in ordine. A questo punto, prendere la prime due ciocche di capelli da entrambi i lati del viso, arrotolarle e bloccarle dietro la nuca con un ferretto. L’effetto sarà stupefacente, ordinato e immediatamente bon ton.