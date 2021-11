La parte del corpo più importante secondo moltissimi sono gli occhi, in grado di comunicare e trasmettere agli altri molto di noi. “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”, secondo un vecchio detto, perché possono parlare molto più delle parole.

Per questi motivi da sempre abbiamo cercato di focalizzare l’attenzione sugli occhi e di farli sembrare più grandi. Mascara, eyeliner, ombretti, sono tutti modi per abbellire e ingrandire i nostri occhi.

Oggi vedremo in che modo possiamo ottenere ciglia lunghissime e voluminose senza laminazione né extensions grazie a questo semplicissimo trucco.

Perché è importante un trucco perfetto

Gli occhi sono una della parti che amiamo di più truccare e che risulta anche la più difficile. Delicata, dobbiamo delinearla con precisione ed equilibrio. Un trucco asimmetrico o troppo scuro può rovinare l’aspetto dei nostri occhi. Per questo è importante seguire le giuste regole anche nei trucchi di tutti i giorni.

Se trucchiamo gli occhi, possiamo applicare un delicato ombretto e un eyeliner, una matita o non applicare nulla, ma la parte più importante è lo strato di mascara finale. Questo va sempre applicato, perché ingrandisce l’occhio e rende lo sguardo più vivo e attraente.

Per ottenere un risultato ancora più incredibile, in molti stanno procedendo all’applicazione di extensions alle ciglia o alla laminazione. Questi processi estetici danno un effetto mascara che dura anche diverse settimane. Si tratta di procedimenti che hanno un costo e che non tutti vogliono sostenere. Oggi vedremo che esiste un’alternativa semplice ed economica.

Ciglia lunghissime e voluminose senza laminazione né extensions grazie a questo semplicissimo trucco

Per ottenere delle ciglia voluminose e lunghissime dobbiamo procurarci un primer ciglia. Questo prodotto stende una base spessa sulle ciglia e funziona come base per l’applicazione del mascara. In commercio se ne trovano anche di parecchio economici e sono molto facili da applicare.

Per iniziare, dobbiamo stendere il primer su tutte le ciglia, partendo dall’interno e finendo nella parte esterna. Si tratta di una base solitamente di colore bianco, che aumenta lo spessore e la lunghezza delle ciglia. Una volta applicato, lasciamo asciugare per un paio di minuti e poi possiamo applicare il mascara vero e proprio.

La base fa in modo che le nostre ciglia siano molto più lunghe e spesse, in una parola: più voluminose. L’effetto sarà quasi quello di avere delle ciglia finte, ma con un risultato molto più naturale.

