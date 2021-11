Siamo ormai nel pieno dell’autunno. Questa stagione ci fa riscoprire sapori e profumi che avevamo accantonato da mesi.

A novembre le temperature si fanno più rigide e torniamo così ad apprezzare le cene in casa in compagnia di amici e della famiglia.

Se stiamo cercando un’idea invitante e molto semplice da realizzare, questa ricetta fa al caso nostro. Infatti, chi non ha ancora provato questo goloso e succulento polpettone ripieno non sa cosa si perde perché sta davvero spopolando ovunque.

Il polpettone è sempre una soluzione facile da preparare e che si presta a moltissime varianti. Quella che vogliamo suggerire oggi siamo certi che conquisterà tutti perché è davvero irresistibile.

Per saperne di più, continuiamo a leggere l’articolo.

Ingredienti

800 grammi di carne tritata;

100 grammi di mollica di pane;

1 uovo;

100 grammi di formaggio grattugiato;

2 spicchi d’aglio;

100 grammi di caciocavallo;

250 grammi di spinaci;

un mazzetto di prezzemolo;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questo delizioso polpettone, iniziamo dal ripieno. Laviamo e mondiamo gli spinaci. Dopo averli fatti scolare, facciamoli cuocere in padella aggiungendo un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e un po’ di sale. Facciamoli cuocere per circa 5 minuti a tegame coperto. Dopodiché, togliamo lo spicchio d’aglio e facciamo scolare gli spinaci.

Intanto, tritiamo nel mixer la mollica di pane e il prezzemolo. Prendiamo una ciotola capiente e mettiamo al suo interno la carne tritata. Aggiungiamo l’uovo, la mollica di pane tritata, il formaggio grattugiato, sale e pepe. Schiacciamo anche uno spicchio d’aglio e aggiungiamolo al composto.

A questo punto, lavoriamo il composto finché diventa omogeneo ma piuttosto morbido. Nel caso fosse troppo morbido, aggiungiamo ancora una manciata di pangrattato. Se, al contrario, fosse troppo compatto, aggiungiamo ancora un uovo. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Strizziamo gli spinaci cotti precedentemente e tritiamoli usando un coltello. Stendiamo il composto di carne su un foglio di carta da forno dandogli una forma rettangolare. Adagiamo sulla carne gli spinaci e tagliamo il caciocavallo a fette. Uniamo il caciocavallo al polpettone e chiudiamolo aiutandoci con la carta forno. Sigilliamo bene gli angoli e chiudiamo la carta come se fosse quella di una caramella. Foderiamo una teglia con carta forno e trasferiamo al suo interno il polpettone.

Quando il forno sarà ben caldo, inforniamo la teglia e facciamo cuocere il polpettone per circa 35 minuti. Per verificare la cottura, inseriamo uno stecchino all’interno del polpettone. Se uscirà un liquido trasparente, allora sarà pronto. Serviamo il polpettone ben caldo per apprezzare al meglio tutto il suo sapore.

Consigli

Possiamo conservare questo goloso polpettone per un paio di giorni dentro un contenitore ermetico. Per accompagnare il polpettone consigliamo un contorno di patate al forno o fritte. A tal proposito, queste sono le 4 regole d’oro per avere delle patate fritte perfette.

In alternativa, possiamo realizzare un’invitante salsa al basilico. Per prepararla, laviamo una ventina di foglie di basilico. Mettiamole in un mixer insieme a 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, un cucchiaio di succo di limone, sale e pepe. Serviamo questa salsa per accompagnare il nostro polpettone ripieno di spinaci e caciocavallo.