Cibi raffinati, ecco tutti gli alimenti da evitare per preservare la nostra salute. Sappiamo che i cibi raffinati non sono proprio salutari. E dato che stiamo sempre attenti al nostro benessere, è giusto farlo anche a tavola. La scelta dei cibi è fondamentale per stare bene. Ed è giusto sapere quelli che è meglio lasciar stare o mangiare poco. Ecco perché in questo articolo faremo una lista dei cibi raffinati. Ecco tutti gli alimenti da evitare per preservare la nostra salute.

Farina 00

La farina è un alimento che abbiamo davvero tutti in casa. E soprattutto la usiamo tutti i giorni. Che sia per cucinare il pane o altre leccornie, la farina è sempre presente. Ma dobbiamo stare attenti a quale tipo di farina scegliere. Quella 00 è la più raffinata in commercio. Durante il processo di lavorazione, questo tipo di farina, perde la maggior parte delle sue sostanze nutritive. Le vitamine vengono quasi annullate assieme ai sali minerali e ciò diminuisce i benefici per la nostra salute. In più, la farina 00 aumenta il livello di insulina e glicemia. Cosa vuol dire? Che mangiandola, il nostro corpo si indebolisce! Cercate di comprare tipologie di farina meno lavorate. Saranno più salutari per voi e per la vostra famiglia!

Sale

Anche il sale può essere pericoloso per il nostro benessere. Gli esperti consigliano un consumo massimo di 5 grammi per giorno. Soprattutto perché, l’uso eccessivo del sale, ha serie conseguenze. Una tra queste è l’insorgere di malattie cardiovascolari. Ad aggiungersi alla lista anche l’aumento della pressione sanguigna!

Fate attenzione anche allo zucchero raffinato. Responsabile di diabete e obesità, è lavorato con zolfo e carbone animale. Questo lo rende davvero poco sicuro per il nostro organismo!

Olio di palma

Si è molto parlato negli ultimi anni dei rischi dell’olio di palma. E molti di noi ormai, si assicurano che sulle confezioni che compriamo sia specificato che l’olio di palma sia completamente assente. Quest’olio infatti è dannoso per la presenza di grassi saturi, che aumentano il rischio di problemi al cuore.

Occhio anche ai grassi idrogenati. Questa tipologia si trova soprattutto in piatti pronti, surgelati o in merendine e biscotti. La presenza di questi grassi aumenta il colesterolo cattivo nel sangue e rende i vasi sanguigni rigidi. Quindi leggete bene le etichette quando andate a fare la spesa!

Ora sapete il rischio che si corre con i cibi raffinati. Ecco tutti gli alimenti da evitare per preservare la nostra salute. Con qualche accortezza, il nostro benessere e quello della nostra famiglia saranno al sicuro. Basta davvero poco!