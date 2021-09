L’autunno è la stagione in cui la maggior parte delle piante e dei fiori ingialliscono e perdono foglie e petali. Le magnifiche infiorescenze primaverili ed estive sono solo un lontano ricordo e spesso ci si rassegna all’evidenza dei fatti. Lo stesso discorso vale per il nostro prato. L’erba che lo compone rallenta la sua crescita. Per questo motivo, molti di noi tenderanno a non prendersene cura in questo periodo o per lo meno non intensamente come nella bella stagione. Niente di più sbagliato.

Anche in autunno, infatti, il prato va tenuto in ordine e preparato per la primavera. Solo con una corretta e costante manutenzione potremo godere più avanti di un terreno soffice e in salute come lo avevamo lasciato. Per un prato bello da vedere il concime è una delle prerogative che non possiamo di certo trascurare.

A differenza di quanto faremmo però in primavera, la corretta concimazione del prato in autunno prevede l’utilizzo di un fertilizzante con componenti specifici. In questa guida forniremo, perciò, delle indicazioni sul concime da preferire e su come distribuirlo per la cura del nostro prato in autunno.

Ecco il concime autunnale per avere un prato resistente e subito verde dalla prossima primavera

In primavera ci si preoccupa maggiormente dello sviluppo in altezza dei nostri vegetali. Con l’arrivo dell’autunno, al contrario, dovremmo occuparci soprattutto della crescita laterale e in profondità. Per questo avremo bisogno dei nutrienti necessari per rinforzare radici e foglie. Dunque, per fare questo le sostanze che non possono mancare nel nostro concime in questo periodo sono fosforo e potassio.

Il primo è un minerale essenziale per la crescita delle radici nel sottosuolo. Il potassio, invece, non può mancare per garantire la giusta protezione dal freddo. Nutrendo il prato con un concime ricco di questi due elementi, lo porteremo a primavera nel pieno delle forze e più folto che mai. Mettendo in primo piano fosforo e potassio, non intendiamo dire, però, che l’azoto non sia importante per lo sviluppo. Una buona dose la si consiglia sempre, ma la sua utilità si rivela fondamentale con l’arrivo della bella stagione.

Il metodo da adottare per la distribuzione del concime sul prato dipende dalla grandezza di questo. Se abbiamo a disposizione uno spazio verde dalle dimensioni ridotte, potremmo usare tranquillamente le mani. In caso di un prato di grandezza considerevole preferiamo invece uno spandiconcime: risparmieremo tempo e fatica. Ecco il concime autunnale per avere un prato resistente e subito verde dalla prossima primavera e goderci nuovamente la nostra erbetta fresca.