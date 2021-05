Molti in questo periodo stanno organizzando delle cene o degli aperitivi con qualche amico o parente. Ma come fare se non si sa cosa cucinare?

Ecco un’idea molto ricercata e di facile esecuzione. Ci vuole poco ed è semplice e veloce preparare questo piatto di ispirazione americana che riuscirà a farci sembrare degli chef stellati senza un minimo sforzo. Vediamo insieme come portarlo in tavola.

Gli ingredienti necessari per una porzione

a) una confezione di salmone norvegese affumicato;

b) una fetta di pane in cassetta;

c) philadelphia, quanta basta;

d) un uovo;

e) un avocado.

Come procedere

Ci vuole poco ed è semplice e veloce preparare questo piatto di ispirazione americana che riuscirà a farci sembrare degli chef stellati senza un minimo sforzo. Prima di tutto è necessario munirsi di una ciotola e ricoprirla interamente con le fette di salmone affumicato, distribuendole verticalmente. È importante assecondare la forma del contenitore perché questo passaggio poi garantirà la buona riuscita del piatto che avere la forma finale di un cupolotto.

A questo punto prendere l’avocado, tagliarlo a metà e rimuovere il suo seme. Estrarre la polpa e ridurla in poltiglia con l’aiuto di una forchetta.

Aggiungere la quantità uguale che si preferisce di formaggio spalmabile. Se lo si ritiene necessario si può aggiungere un pizzico di sale e di pepe.

Una volta ottenuta una crema omogenea, stenderla sopra il pesce e riempire il tutto. Nel mentre preparare un uovo in camicia. Basterà prenderlo, sgusciarlo e buttarlo nell’acqua giunta a bollore. L’importante per farlo richiudere su sé stesso è creare un piccolo vortice grazie a una spatola e aggiungere un goccio di aceto.

Scolare l’uovo e inserirlo nella salsa di avocado. Ricoprirlo con la crema restante.

Prendere una fetta di pane e appoggiarla sulla ciotola. Ritagliare gli angoli seguendo il perimetro del contenitore, creando una specie di chiusura naturale.

Mettere in frigo per un paio di ore per rassodare, capovolgere il tutto e servirlo in un piatto.

