Per tutti gli appassionati del pesce, noi di ProiezionidiBorsa, quest’oggi illustriamo un posto meraviglioso dove poterlo gustare freschissimo e a prezzi davvero economici. Un luogo dove si potranno trovare sabbia bianchissima, calette mozzafiato e pesce a prezzi alla portata di ogni tasca, fra le meraviglie di questo paesino orientale. Infatti considerata la freschezza, la location mozzafiato, il sapore e il profumo di mare che delizieranno i nostri sensi, il costo è davvero minimo.

Mangiare pesce crudo e cotto a prezzi imbattibili su sabbia borotalco sono le meraviglie del paese più orientale da vedere almeno una volta nella vita. Estate è voglia di mare e di sapori freschi e leggeri. Se poi il tutto si riesce a combinare con una location da mozzare il fiato e cibi prelibati, non potremo che restarne estasiati.

E questo connubio di bellezza e gusto si trova proprio nel nostro bel Paese, stiamo parlando, infatti del paese più a est dell’Italia, Otranto. Considerato un ponte fra Oriente e Occidente è un Comune di circa 5.700 abitanti, che in estate si moltiplicano. Infatti sono numerosi i turisti che in estate giungono in questa meravigliosa località per ammirare le bellezze strabilianti delle sue spiagge e l’architettura del paese. Tra i suoi monumenti, merita sicuramente di essere visto il Castello Aragonese di fine ‘400.

Sabbia bianchissima, calette mozzafiato e pesce a prezzi alla portata di ogni tasca, fra le meraviglie di questo paesino orientale

Questa splendida località oltre ad offrire spiagge con sabbia borotalco e mare cristallino, offre una grande varietà di pesce. Il mare di Otranto è, infatti, uno dei mari più puliti d’Italia ed è molto diffusa l’attività della pesca. Della tradizione del pescato hanno creato un’attrazione per tutti i turisti, anzi per tutti i palati. Infatti, si può mangiare pesce, appena pescato, crudo e cotto, a prezzi davvero imbattibili. Sia sui lidi, sia in centro.

Ci sono tantissimi posti, soprattutto, in riva al mare dove si può mangiare pesce freschissimo, come si preferisce, crudo e cotto. Senza parlare dei ricci, una bontà infinita. Non si può infatti visitare Otranto senza mangiare almeno una volta gli squisiti ricci di mare o le gustosissime linguine ai ricci di mare. Quindi, per una vacanza con mare cristallino, sabbia bianca e delizie per il palato, non resta che visitare il paese più orientale della nostra bellissima Italia.

Approfondimento

Fenicotteri rosa e spiagge di borotalco non sono ai Caraibi ma in un economico paesino italiano assolutamente da vedere