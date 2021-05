Nel Mediterraneo si trovano quelli selvatici e i loro fiori sbocciano a partire da maggio per 5 mesi; sono il simbolo dell’estate e sono gli oleandri. I colori dei fiori di oleandro variano, ma quello più comune è il rosa. La fioritura è uno spettacolo incredibile per gli occhi.

L’oleandro, nonostante la sua bellezza è una pianta velenosa, nessuna delle sue parti è commestibile né per l’uomo né per gli animali.

Questa pianta nasce in ambienti molto caldi ed è lì vive al meglio. È scelto spesso per adornare terrazze e giardini, per le sue caratteristiche di fioritura spettacolare che dura per tanti mesi. Si può tranquillamente coltivare in vaso o in giardino, l’importante è che sia al riparo dal freddo, anche se sopporta temperature vicino allo zero. Può crescere fino a 6 metri, ma normalmente non supera i 4. Dopo la fioritura, è il momento dei frutti, lunghi e stretti si apriranno per far cadere i semi, che poi voleranno altrove.

Ma quando non si nota fioritura per parecchio tempo, bisogna chiedersi perché sia accaduto e cercare di recuperare prima possibile, potrebbero essere fattori risolvibili.

Se un oleandro non fiorisce niente paura, i motivi sono semplici e si può risolvere con pochi accorgimenti.

Perché nessun fiore

La prima causa potrebbe essere l’ombra. L’oleandro ha bisogno di sole e luce diretta, solo con questa esposizione fioriranno copiosamente. Occorre tenerlo al riparo da correnti d’aria e dargli in giusto apporto di acqua, visto che ama molto l’umidità.

Se non fiorisce, accertarsi che la pianta sempreverde non sia in un vaso troppo piccolo, ma profondo più che largo, per contenere le grandi radici. Ogni 2 anni sarebbe opportuno modificare vaso per adeguarlo alla crescita dell’oleandro, facendolo vivere in salute.

L’annaffiatura è importante e se inadeguata può determinare l’assenza dei fiori, quindi bisogna farlo spesso, evitando ristagni e prediligendo terreni lavorati.

Un ultimo fattore scatenante da tenere d’occhio è la presenza di insetti. Controllare sempre se tra le foglie si trovano ragnetti rossi o altri insetti, che attaccano le piante già sofferenti. È un segnale d’allarme per capire che il nostro oleandro ha dei problemi, ma si potrà intervenire e fare fiorire nuovamente l’oleandro.

