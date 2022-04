Bastano 3 ingredienti per questa facilissima ricetta con aglio che regala sapore e antiossidanti ai nostri pranzi

Invece di studiare ricette complesse e con una lista infinita di ingredienti, è bene che impariamo qualcosa di semplice. Infatti, è importante conoscere delle ottime preparazioni che si possono fare anche senza avere troppi ingredienti e senza dedicare troppo sforzo.

Le ricette semplici vanno bene in qualunque momento, anche se siamo a corto di tempo, e non è detto che siano cattive, anzi. Oggi conosciamo appunto una preparazione semplice e con pochi ingredienti. Come vedremo, bastano 3 ingredienti per questa facilissima ricetta che fa un utilizzo sapiente dell’aglio.

Ingredienti

Oggi cuciniamo un rapidissimo purè all’aglio. Si tratta di una semplice preparazione che possiamo mettere sul pane o su dei crostini per un antipasto pieno di gusto. Come detto, ci serviranno solo tre ingredienti:

1 testa d’aglio;

1 cucchiaio di olio d’oliva;

2 pizzichi di sale.

Cerchiamo di scegliere dell’aglio di qualità, dopotutto questa ricetta dipende solo dalla bontà di questo ingrediente. Tra l’altro si tratta di un alimento che secondo gli esperti è molto sano perché fornirebbe una buona quantità di antiossidanti. Inoltre, conterrebbe una molecola con funzioni antibatteriche e antivirali che aiuterebbe anche a tutelare la salute cardiovascolare. Insomma, magari per ragioni di cattivo odore è bene non esagerare con l’aglio, ma le evidenze mediche, oltre che il suo inimitabile gusto, giocano a suo favore.

Iniziamo togliendo tutti gli spicchi d’aglio dalla testa e strofiniamoli tra le mani per togliere in parte le bucce, ma non sbucciamoli del tutto.

Portiamo a ebollizione mezzo litro d’acqua leggermente salata e aggiungiamo gli spicchi d’aglio. Lasciamo cuocere a fuoco lento per una ventina di minuti. Potrebbe volerci qualche minuto di più o di meno, dipende dal tipo di aglio e dalla dimensione degli spicchi.

Quando questi saranno teneri possiamo scolarli e lasciarli raffreddare per qualche minuto. Ora sbucciamoli del tutto, sarà molto facile ora che si sono ammorbiditi. Rimuoviamo soprattutto la parte più dura di color marrone che era attaccata alla testa d’aglio.

Ora schiacciamo gli spicchi in una ciotola con una forchetta, aggiungiamo l’olio d’oliva e un pizzico di sale e mescoliamo fino a ottenere un composto omogeneo. Serviamo caldo o freddo. Consigliamo di mettere il purè in una piccola ciotola e lasciare che i commensali si servano spalmandolo su pane, crostini o grissini a scelta.

